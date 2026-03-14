Deze Amerikaanse model, die zwanger is van haar tweede kind, toont vol trots haar babybuik.

Léa Michel
De Amerikaanse model Sofia Richie, die zwanger is van haar tweede kind met haar echtgenoot Elliot Grainge, CEO van Atlantic Music Group, toont haar babybuik op nieuwe selfies op Instagram en onthult tevens een nieuwe haarkleur.

Natuurlijke selfies en een rond buikje

Sofia Richie Grainge deelde onlangs een aantal spiegelselfies op Instagram, waarop ze haar witte T-shirt optilt om trots haar groeiende babybuik te laten zien. Gekleed in een grijze trui en zonnebril poseert ze met een clutch met luipaardprint in haar hand, in een ontspannen en authentieke setting die haar dagelijks leven als aanstaande moeder weerspiegelt. Het onderschrift "Grote plannen" vergezelt deze foto's, wat zowel op haar zwangerschap als op haar persoonlijke projecten zinspeelt.

Een nieuwe karamelkleur voor haar haar.

De voormalige iconische blondine heeft nu een "gekarameliseerde brunette" tint, een warme en stralende bruine kleur. Deze haartransformatie past perfect bij haar minimalistische stijl en geeft haar look als stralende moeder een zachte uitstraling. Fans zijn enthousiast over de verandering, die haar babybuikje elegant accentueert.

Een gezin dat met vreugde groeit

Sofia en Elliot Grainge, die al ouders waren van Eloise (geboren in mei 2024), kondigden hun tweede zwangerschap in oktober 2025 aan met een selfie in de spiegel. Sindsdien heeft het model haar zwangerschap regelmatig gedocumenteerd met foto's, zoals die van december waarop het stel hun babybuikjes vergeleek, of die van november waarop ze vijf maanden zwanger was. Deze berichten inspireren veel aanstaande moeders door hun natuurlijke en positieve uitstraling.

Een gedeelde, ongefilterde reis door het moederschap.

Sofia Richie Grainge weet haar veranderende lichaam met zelfvertrouwen te omarmen, afwisselend in losse outfits en met spontane foto's waarop haar babybuikje zonder poespas te zien is. Haar aanpak op sociale media versterkt haar imago als modern icoon, waarin mode, familie en authenticiteit samenkomen.

Sofia Richie Grainge straalt tijdens haar tweede zwangerschap een aanstekelijke en stijlvolle vreugde uit door trots haar babybuikje en nieuwe karamelkleurige kapsel te laten zien. Deze modelmoeder blijft maand na maand inspireren met haar natuurlijke elegantie.

Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Tijdens de Fashion Week belichaamt model Emeline Hoareau het nieuwe gezicht van de "middenklasse"-categorie.

