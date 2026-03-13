Tijdens de Fashion Week belichaamt model Emeline Hoareau het nieuwe gezicht van de "middenklasse"-categorie.

Op internationale catwalks slagen sommige modellen erin om vanaf hun eerste verschijning een blijvende indruk achter te laten. Dit is het geval met Emeline Hoareau, een jong model van het eiland Réunion, die tijdens de Fashion Weeks de aandacht trekt. Met haar gemiddelde figuur en haar charisma op de catwalk belichaamt ze een generatie modellen die ernaar streeft de diversiteit aan lichaamstypes in de mode-industrie te vergroten.

Een opvallende verschijning op diverse catwalks.

Emeline Hoareau maakte snel naam tijdens verschillende recente modeshows. Ze liep shows voor diverse internationale modehuizen en merken tijdens de modeweken van Milaan en Parijs. Een van haar meest opvallende optredens was haar show voor Givenchy, waar ze een gestructureerd silhouet combineerde met een luipaardprint. Ze nam ook deel aan shows voor merken als BOSS en Jacquemus, waarmee ze haar aanwezigheid in verschillende belangrijke modehoofdsteden verstevigde.

Wat is "middelgroot" modelleren?

De term 'midsize' wordt in de mode-industrie gebruikt om te verwijzen naar modellen waarvan de maten tussen de traditionele catwalkmaten en die van de zogenaamde 'plus-size' modellen in liggen. In werkelijkheid vertegenwoordigen deze modellen vaak figuren die dichter bij de gemiddelde consument liggen. De opkomst van midsize-modellen maakt deel uit van een bredere trend in de mode-industrie, die al jaren probeert de profielen in campagnes en op de catwalk te diversifiëren.

De zichtbaarheid in de branche is nog steeds beperkt.

Ondanks deze ontwikkelingen blijft de diversiteit aan lichaamsvormen een onderwerp dat zelden wordt besproken in de mode-industrie. Verschillende studies en analyses tonen aan dat de meeste modellen op internationale catwalks nog steeds erg dun zijn, wat de representatie van andere lichaamstypes beperkt. De opkomst van modellen met een gemiddelde lichaamsbouw, zoals Emeline Hoareau, wordt daarom vaak gezien als een teken van vooruitgang, ook al zijn deze modellen nog relatief zeldzaam bij sommige modeshows.

Een nieuwe generatie modellen

Emeline Hoareau maakt deel uit van een bredere beweging, aangevoerd door andere modellen, die bijdragen aan de verandering van schoonheidsidealen in de mode. Vaak aangehaalde voorbeelden binnen deze beweging zijn modellen als Paloma Elsesser, Ashley Graham en Precious Lee, die hebben bijgedragen aan een grotere zichtbaarheid van diverse lichaamstypes. De komst van nieuwe gezichten zoals Emeline Hoareau laat zien dat deze veranderingen binnen de industrie zich blijven doorzetten.

Met haar opvallende verschijningen tijdens de Fashion Weeks vestigt Emeline Hoareau zich geleidelijk aan als een van de nieuwe gezichten van de modellenwereld voor vrouwen met een gemiddelde maat. Haar aanwezigheid op de catwalks weerspiegelt de nog steeds geleidelijke evolutie van de mode-industrie naar een meer diverse representatie van lichaamsvormen en identiteiten.