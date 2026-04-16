Ze heeft een tas ontworpen die sluit als een bh, en internetgebruikers zijn er dol op.

Content creator Marie Gaguech (@mariegaguech) heeft de aandacht getrokken met een video waarin ze een uniek accessoire laat zien. In haar bericht "What's in my @_sarah_levy bag?" toont ze een ontwerp van Sarah Levy, bedoeld om direct op de borst te dragen en ontworpen als een item dat de grens tussen praktisch gebruik en stijlstatement overschrijdt.

Een tas zoals geen andere.

In haar video presenteert Marie Gaguech (@mariegaguech) de Sarah Levy-tas, waarbij ze de nadruk legt op het compacte formaat en laat zien dat er genoeg essentiële spullen in passen. Wat meteen opvalt, is het ontwerp. In tegenstelling tot een klassieke tas rust deze niet op de schouder of kruist hij niet over de borst. In plaats daarvan sluit hij direct aan de voorkant van het lichaam, met een constructie die duidelijk doet denken aan een bh. Deze bijzondere aanpak maakt van het accessoire een echte blikvanger en een gespreksonderwerp.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door ✰Marie Gaguech✰ (@mariegaguech)

Een creatie op het kruispunt van kleding en accessoires.

Op haar website presenteert de Belgische ontwerpster Sarah Levy dit model als de "Habit 01 Chest Bag Black". De productbeschrijving omschrijft het als een soepel leren tas met een geïntegreerd vak, een verstelbare schouderband en een verstelbare busteband. Met andere woorden, het is niet zomaar een visuele gimmick. De ontwerpster heeft een echt hybride stuk ontwikkeld, ergens tussen kleding, lederwaren en een sculpturaal object in. Deze benadering sluit aan bij de manier waarop verschillende artikelen haar werk presenteren: een wereld waarin accessoires bijna als een verlengstuk van het lichaam worden gedragen.

Deze tas trekt zoveel aandacht omdat hij op meerdere vlakken tegelijk inspeelt. Ten eerste verrast de vorm, die een heel vertrouwd kledingstuk op een originele manier benadert. Hij spreekt gebruikers ook aan vanwege de functionaliteit, aangezien de video van Marie Gaguech (@mariegaguech) juist laat zien wat er allemaal in past.

Sarah Levy, een ontwerpster die al naam aan het maken is.

De belangstelling voor deze creatie kan mede worden verklaard door de carrière van Sarah Levy. De Belgische ontwerpster won in 2025 de ANDAM Accessoiresprijs, een prijs die haar bekendheid in de modewereld vergrootte.

Haar werk wordt vaak omschreven als "een manier om alledaagse gebaren opnieuw uit te vinden door middel van hybride, expressieve en functionele accessoires." Deze tas, die over de borst gedragen wordt, belichaamt deze filosofie perfect: het is niet zomaar een accessoire voor een outfit, maar biedt een nieuwe manier van denken over waar en hoe een tas gedragen kan worden.

In deze video, waarin de Sarah Levy-tas centraal staat, laat content creator Marie Gaguech (@mariegaguech) zien hoe dit item de conventionele normen voor accessoires uitdaagt. Deze creatie is meer dan alleen een ongebruikelijk object; ze demonstreert hoe de meest besproken accessoires vaak net genoeg van de verwachtingen afwijken om te verrassen, zonder aan functionaliteit in te boeten.