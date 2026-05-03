Ze verkent de zolder van haar grootmoeder; wat ze daar ontdekt, verbindt twee generaties.

De zolder van je grootouders is een ware goudmijn. Als kind weigerden we er een voet binnen te zetten uit angst een monster te ontdekken, maar als volwassenen wagen we ons er maar al te graag op zoek naar vergeten schatten en waardevolle spullen onder lagen stof. Een content creator opende deze deur, die een hele wereld verbergt, en ontdekte een inloopkast die de grootste Hollywoodsterren waardig was. De zolder van haar grootmoeder is uniek.

Een zolder vol uitzonderlijke outfits.

De zolder is vaak een 'opslagruimte'. Dozen met 'souvenirs' stapelen zich daar op en blijven in de schaduw staan. Ze bevatten oude decoraties die er niet meer zo mooi uitzien, familiezilverwerk, speelgoed met grote sentimentele waarde dat ternauwernood aan de vuilnisbelt is ontsnapt, of snuisterijen die de sporen van de tijd dragen.

Bij ons thuis is het praktisch een rommelhoek, maar bij mijn grootouders is deze kamer een klein paradijsje. Sinds de opkomst van vintage en de populariteit van veilingen stromen jongeren er massaal naartoe in de hoop een gesigneerde mok, een verzamellamp of zelfs een meubelstuk in beperkte oplage te vinden. Zelfs de grot van Ali Baba is niet zo goed gevuld.

Sommigen keren met lege handen terug van hun zoektocht, maar anderen hebben meer geluk en doen onverwachte ontdekkingen. Bij het betreden van deze deur, die kinderen doodsbang maakt, was content creator @colinedlg verrast door de ongelooflijke kledingkast die ze aantrof. Op het eerste gezicht lijkt deze zolder op een winkel met smokkelwaar of, nog beter, een kleedkamer op een filmset. Binnen in deze unieke zolder bevinden zich echter geen gadgets met een onbekend doel, noch "nutteloze" snuisterijen.

Haar grootmoeder, Kakita, verzamelde kleding zoals sommige mensen postzegels verzamelen. En niet zomaar kleding. Deze modestukken, die rechtstreeks uit de garderobes van Brigitte Bardot of Marilyn Monroe lijken te komen, zijn iconisch. Het zijn meer dan alleen kledingstukken; het zijn stukjes geschiedenis, getuigenissen van een vrije, expressieve en moeiteloos elegante stijl. En haar kleindochter, die zelf ook een gevoel voor stijl heeft, blaast nieuw leven in deze outfits, die al veel te lang aan de hangers hangen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door coline_dlg (@colinedlg)

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door coline_dlg (@colinedlg)

Wanneer een kledingstuk een schakel wordt

In deze hartverwarmende video neemt oma haar rol als styliste zeer serieus. Ze is dolblij om te zien hoe deze outfits, doordrenkt met herinneringen, tot leven komen op het figuur van haar kleindochter. En Coline laat zich, net als de modellen backstage tijdens de Fashion Week, leiden. Ze vertrouwt op de overduidelijke smaak van haar oudste dochter. En terwijl de outfits worden aangetrokken, wordt een prachtig spiegeleffect zichtbaar. Kakita bloeit op in de ogen van haar kleindochter. Ze herontdekt deze outfits die ze zo graag droeg vanuit een nieuw perspectief. Eén ding is zeker: ze heeft een carrière als personal shopper gemist.

Terwijl Coline als model fungeert, is Kakita druk in de weer met het creëren van outfits op maat voor haar. Een smetteloze trenchcoat van krokodillenleer, een getailleerde jurk met stippen van onberispelijke kwaliteit, een pak in de stijl van Karl Lagerfeld, een retro sjaal die naar schatting meer dan 50 jaar oud is, en een jas met luipaardprint – deze outfits zijn de diva die ze draagt waardig. Kakita demonstreert haar scherpe gevoel voor stijl met elk nieuw ensemble en inspireert alle generaties.

Net als schilders heeft ze verschillende fases doorgemaakt: het glamoureuze tijdperk, de frivoliteiten van de hippietijd , de rockjaren, de jaren 80 en de hype rond de microjurkjes. Met al haar kledingkeuzes bewijst ze dat niets echt is uitgevonden. Het is moeilijk om niet te glimlachen om dit intergenerationele spektakel.

Een band die leeftijd en stof overstijgt.

Coline zegt zelf: "Kakita speelt met poppen met me." Het is bijna een ritueel geworden. Deze zolder, die nergens anders mee te vergelijken is, is de plek waar ze elkaar ontmoeten. Het is het beginpunt van hun mode-avonturen. Terwijl sommige kleinkinderen tevreden zijn met het doorbladeren van oude fotoalbums of het bekijken van video's met een camcorder, raadpleegt Coline de eindeloze kledingkast van haar oma en creëert ze haar eigen looks op basis van haar aanbevelingen.

Want nee, grootmoeders hebben niet altijd de donkere tinten van gebreide vesten of de warmte van wollen rokken gekend. Ook zij zijn bezweken voor de verleiding van fuchsia kledingstukken, laag uitgesneden topjes, pailletten en strategisch geplaatste splitten. Kakita, van haar kant, heeft monumentale hoeden gedragen waar koningin Elizabeth jaloers op zou zijn, outfits die die van Beyoncé evenaren en jurken die niet te onderscheiden zijn van die op de grote catwalks. Ze heeft de perfecte sterrenuitstraling en Coline is hard op weg om in haar voetsporen te treden.

Naast de kleding en de esthetische waarde ervan, herbergt deze zolder iets veel kostbaarders: een onzichtbare erfenis. Elk kledingstuk vertelt het verhaal van een tijdperk, een stemming, een vroegere versie van Kakita. En door ze te dragen, kleedt Coline zich niet alleen aan; ze verlengt een verhaal.