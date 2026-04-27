Waarom kiezen steeds meer vrouwen ervoor om geen jurken meer te dragen?

De jurk, lange tijd beschouwd als het ultieme "vrouwelijke kledingstuk", bijna een onmisbaar item in elke garderobe, verliest nu terrein. Zowel op straat als in kledingkasten keren steeds meer vrouwen zich er bewust van af. Achter deze subtiele maar duidelijke verschuiving schuilt veel meer dan een simpele evolutie van de mode: een nieuwe manier van denken over comfort, vrijheid en zelfexpressie.

Comfort staat voorop, zonder compromissen.

De voornaamste drijfveer achter deze verandering is simpel en heel concreet: comfort. Kledinggewoonten evolueren naar meer praktische bruikbaarheid, met een duidelijke voorkeur voor kleding die gemakkelijk elke dag te dragen is.

Recente studies naar de kledingconsumptie van vrouwen laten een duidelijke trend zien naar meer casual kleding. Jeans, T-shirts en loszittende kledingstukken staan centraal, terwijl jurken en rokken minder vaak voorkomen. Een onderzoek van Mintel uit 2025 geeft zelfs aan dat 78% van de volwassenen comfort boven trends verkiest. Met andere woorden, je outfit hoeft niet langer alleen aantrekkelijk te zijn; hij moet ook comfortabel genoeg zijn om de hele dag te dragen. En in die context wint een broek het vaak.

Een beveiligingsprobleem dat nog steeds veel te vaak voorkomt.

Naast comfort speelt er ook een gevoeliger aspect een rol: veiligheid in de openbare ruimte. De cijfers spreken voor zich. Een onderzoek van Ipsos uit 2020 wijst uit dat 81% van de vrouwen in Frankrijk al eens te maken heeft gehad met intimidatie in de openbare ruimte. Een meerderheid van hen past haar gedrag, en met name haar kleding, aan om dergelijke situaties te beperken.

In deze context kan de keuze om een broek in plaats van een jurk te dragen soms worden gezien als een beschermende strategie. Het is geen kwestie van stijl, maar van gemoedsrust. En dit zegt veel over hoe sommige vrouwen zich nog steeds staande moeten houden in hun omgeving.

Thuiswerken heeft onze gewoontes veranderd.

Een andere belangrijke factor is de opkomst van thuiswerken. Sinds 2020 hebben veel vrouwen hun dagelijks leven zien veranderen. Minder formele professionele beperkingen, minder opgelegde kledingvoorschriften en meer vrijheid in de keuze van hun outfits. Daardoor is comfort een vast onderdeel van hun routine geworden.

Wijde broeken, zachte jeans en casual kleding zijn onmisbaar geworden in het dagelijks leven. En als je ze eenmaal hebt, is het moeilijk om ze los te laten. Voor velen is het idee om te "wennen" aan bepaalde, meer beperkende kledingstukken gewoonweg niet meer logisch.

Een verhaal over vrijheid dat ver teruggaat.

Deze beweging maakt ook deel uit van een langere geschiedenis. In Frankrijk is het belangrijk te onthouden dat een verordening vrouwen tot 2013 nog steeds verbood om zonder toestemming een broek te dragen, hoewel deze al lang niet meer werd gehandhaafd. Eeuwenlang was zogenaamde "vrouwelijke" kleding gecodificeerd, gestandaardiseerd en gereguleerd.

De geleidelijke afschaffing van de jurk in bepaalde contexten maakt daarom deel uit van een historische continuüm: dat van een zogenaamde 'vrouwelijke' garderobe die aan vrijheid wint. Van het korset naar het pak, en vervolgens naar de broek, elke stap markeert een verschuiving in normen richting grotere autonomie.

Het is eerder een kwestie van identiteit dan van een trend.

Uiteindelijk is je aankleden nooit een neutrale handeling. Het is een manier om jezelf aan de wereld te presenteren, om je goed te voelen in je lichaam en gedurende de dag. Voor sommige vrouwen is het niet langer dragen van jurken een bewuste, bijna symbolische keuze die breekt met de traditionele voorschriften van gecodificeerde 'vrouwelijkheid'. Voor anderen is het simpelweg een kwestie van praktisch nut en fysiek comfort.

In alle gevallen komt dezelfde dynamiek naar voren: de bevestiging van een stijl die weerspiegelt wie je bent, zonder te hoeven voldoen aan externe verwachtingen. En hoewel de jurk niet is verdwenen, is het niet langer een impliciete verplichting. Het keert terug naar wat het altijd al had moeten zijn: één optie uit vele, vrij gekozen op basis van je eigen wensen, comfort en hoe je je in je eigen huid voelt.