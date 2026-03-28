Ze maakt replica's van iconische prinsessenjurken en transformeert een jeugddroom in een creatief project.

Van Assepoester tot Belle en Esmeralda, ze brengt de iconische kostuums van onze jeugdheldinnen op ware grootte na. Ze heeft geen toverstaf, maar wel een fijne motoriek en een bekwame naald. Deze ervaren ontwerpster, die inspiratie put uit de wereld van sprookjes om haar stoffen tot leven te brengen, wekt met elk ontwerp ons innerlijke kind weer tot leven. Het is meer dan kunst, het is voortreffelijk vakmanschap.

Prinsessenjurken in het echt.

Er was eens een gepassioneerde en getalenteerde jonge naaister die een gedeelde fantasie werkelijkheid maakte. Zo begint dit moderne verhaal, doordrenkt met poëzie en speelsheid. Assepoesters baljurk, Tinkerbells boskostuum, Esmeralda's bohemian outfit, of zelfs Barbie Fairytopia's regenboogensemble – deze mythische outfits, die onze kinderogen deden twinkelen en onze verbeelding prikkelden, bestaan niet alleen in fictie. Ontwerpster @ _alexandra.louise_ , die ongetwijfeld een geluksvogel was, maakt er levensgrote replica's van.

Haar creaties zijn ongelooflijk levensecht. Ze lijken in niets op de goedkope jurken uit speelgoedcatalogi, waar de strass-steentjes bij de minste beweging al loslaten. Met een paar knipjes van de schaar en een paar draaien aan de naaimachine tovert ze een eenvoudig stuk stof om tot een majestueus kledingstuk. Als Doornroosje vervloekt was door een spinnewiel, dan heeft deze ontwerpster, wier toekomst verzekerd lijkt, een aangeboren talent voor garen en naalden. Kijkend naar haar ontwerpen, die ons doen geloven in eenhoorns, magische bezems en onuitspreekbare spreuken, herontdekken we onze kinderlijke verwondering. Het is moeilijk om ons niet in deze outfits voor te stellen, die zo'n sterke sentimentele waarde voor ons hebben.

We verlangden er als kind naar en vroegen er elk jaar met Kerstmis om. Vandaag vervult deze jonge vrouw in haar geïmproviseerde atelier een langgekoesterde wens. Aan haar hangers heeft ze alle outfits van onze jeugdheldinnen verzameld, van Barbie als Prinses en Hartje tot Zwanenmeer en Belle en het Beest. Elk stuk is betoverend, een eerbetoon aan deze heldinnen die tule droegen in plaats van capes.

Een aangeboren creatief talent dat bewondering afdwingt.

Deze naaister, die zichzelf omschrijft als een "fulltime prinses", brengt een vleugje kleur in onze sombere nieuwsfeeds. Als autodidact leerde ze naaien net zo makkelijk als anderen leren fietsen. Eind 2020, midden in de lockdown en de wereldwijde lethargie, ontwikkelde ze een passie voor deze hobby, waarvan de beoefenaars vaak grijs haar hebben. Volhardend en nieuwsgierig leerde ze de kneepjes van het vak door YouTube-tutorials te bekijken. Ze oefende op de naaimachine van haar oma. En ze lijkt een echt talent voor deze kunst te hebben. Alles wat ze aanraakt, verandert in goud.

En terwijl sommige mensen nauwkeurig opgemeten patronen vereisen, ontwerpt zij haar kledingstukken op gevoel, geïnspireerd door de tekenfilms uit onze kindertijd. Het is een prestatie, er is geen ander woord voor. Oog voor detail, luxueuze stoffen, herwerkte korsetten , een kleurenpalet… Wat uit haar handen komt, is een verklaring van onze kinderwereld. Door middel van haar betoverende creaties slaat ze een brug tussen werelden en neemt ze ons mee naar een virtuele utopie.

Ons innerlijke kind verwennen, naald voor naald.

Terwijl Assepoester de magie van haar feeëngodin nodig heeft om een jurk te dragen die geschikt is voor een koninklijke gelegenheid, heeft de ervaren naaister haar eigen formule: discipline en precisie. Deze jurken, die thuishoren in de garderobes van Barbie en andere Disneyfiguren, doen meer dan ons alleen verbazen. Ze geven ons persoonlijke voldoening en belonen het kind in ons. Want het namaken van deze memorabele outfits gaat niet alleen over het kopiëren van tekenfilmkostuums. Het gaat over het herleven van emoties, herinneringen en dat stukje onschuld waarvan we dachten dat we het achter ons hadden gelaten.

In een wereld waar alles razendsnel gaat, waar trends in een oogwenk voorbijflitsen, is de tijd nemen om een prinsessenjurk met de hand te maken bijna een daad van verzet. Het is kiezen voor traagheid, precisie en passie. Het is het waarderen van handgemaakt vakmanschap in zijn puurste vorm. Maar het stelt ons ook in staat om, gedurende het creatieproces, onze volwassen verantwoordelijkheden te vergeten en ons terug te voeren naar een tijd waarin alles "beter" was.

In een maatschappij die geobsedeerd is door AI, herinnert deze naaister ons aan de kostbaarheid van vakmanschap en wat het kan oproepen. Ze raakt ons diep en wekt nostalgie op.