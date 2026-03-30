Dit plus-size model deelt haar selectie strandoutfits die stijl en comfort combineren.

Fabienne Ba.
Het vinden van een strandoutfit waarin je je goed voelt, kan soms een uitdaging zijn. Tussen de hitte, het zand en de behoefte om vrij te kunnen bewegen, is comfort essentieel. Plus-size model Lila Marinho biedt een verfrissende aanpak: zomerlooks die je ondersteunen zonder in te leveren op stijl.

Kleding die je lichaam en je wensen respecteert.

Op haar sociale media deelt Lila Marinho regelmatig ideeën voor strandoutfits die draaien om één essentieel aspect: je goed voelen in je eigen huid, precies zoals je bent. De look bestaat uit zwierige snitten die met je meebewegen zonder je bewegingsvrijheid te beperken, elastische stoffen die zich aanpassen aan je figuur en ademende materialen die je huid laten ademen, zelfs in de zon.

Ook sneldrogende kledingstukken zijn inbegrepen, ideaal om naadloos over te schakelen van zwemmen naar ontspannen. Het is niet de bedoeling om je figuur te verbergen, maar juist om het te accentueren met kleding die ontworpen is voor jouw comfort. Want stijl en welzijn hoeven nooit met elkaar in conflict te zijn.

Een meer inclusieve strandmode

De aanpak van Lila Marinho maakt deel uit van een bredere evolutie in de mode: een verlangen om meer lichamen, vormen en realiteiten te vertegenwoordigen. Steeds meer merken breiden tegenwoordig hun maatassortiment uit en bieden collecties aan die ontworpen zijn voor verschillende lichaamstypes. Deze evolutie beantwoordt aan een sterke vraag: de mogelijkheid om kleding te vinden die echt bij je past, zonder je te hoeven conformeren aan beperkende normen.

Het zien van plus-size modellen in strandkleding helpt ook om percepties te veranderen. Het stelt iedereen in staat zichzelf erin te herkennen, inspiratie op te doen en vooral te onthouden dat alle lichamen een plek hebben, ook op het strand en aan het water.

Geïnspireerd raken zonder jezelf te vergelijken.

Modecontent voor de zomer is steeds populairder op sociale media. Video's, pasvideo's, outfitideeën: alles is erop gericht je concrete inspiratie te geven. Lila Marinho moedigt je, naast trends, aan om een vriendelijkere, meer zelfcompassionele kijk op mode te ontwikkelen. Je kunt ideeën opdoen, experimenteren met combinaties, stijlen aanpassen... zonder ooit uit het oog te verliezen dat je comfort en je eigen gevoel voorop staan. Mode wordt zo een speelveld, geen bron van druk.

Het werkelijke doel: je vrij voelen

Wat deze selectie strandoutfits vooral benadrukt, is een filosofie: kleed je voor jezelf, op een manier die je comfortabel, zelfverzekerd en vrij laat bewegen maakt. Of je nu de voorkeur geeft aan een badpak, een bikini, een lichte sarong of een zwierige jurk, het kan allemaal. Er is niet één juiste manier om je te kleden voor het strand. Deze lichaamsvriendelijke benadering herinnert ons aan een essentiële waarheid: je lichaam hoeft niet aangepast te worden om in een kledingstuk te passen. Het is het kledingstuk dat zich aan jou moet aanpassen.

Lila Marinho laat in haar publicaties een geleidelijke transformatie van de mode-industrie zien. Inclusiviteit, comfort en functionaliteit spelen een steeds belangrijkere rol bij kledingkeuzes. Misschien is dit wel dé trend van de zomer: outfits kiezen die je persoonlijkheid weerspiegelen, waarin je je goed voelt en waarmee je zonder compromissen van elk moment kunt genieten.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Ze maakt replica's van iconische prinsessenjurken en transformeert een jeugddroom in een creatief project.

