Op 76-jarige leeftijd werd deze medewerkster een icoon dankzij haar perfect gestylede kantooroutfits.

Op sociale media trekken bepaalde persoonlijkheden plotseling de aandacht. Soms zijn het gewone mensen die viraal gaan. Dat is het geval met Carmella, een 76-jarige kantoormedewerkster wiens stijlvolle kantooroutfits internetgebruikers hebben veroverd en een ware online hype hebben veroorzaakt.

Een collega die viraal ging op TikTok.

Het verhaal kreeg een boost toen haar collega, Tatum La Point, verschillende video's op TikTok deelde. In deze video's was te zien hoe Carmella in onberispelijk gestylde outfits, bestaande uit gestructureerde kledingstukken en opvallende details, op haar werk verscheen. De video's gingen al snel viraal. Internetgebruikers prezen niet alleen haar gevoel voor stijl, maar ook het zelfvertrouwen dat ze uitstraalde bij elke verschijning. Dit succes weerspiegelt een dynamiek die inherent is aan sociale media, waar onverwachte profielen in slechts enkele dagen viraal kunnen gaan.

Een onderscheidende stijl, ver verwijderd van leeftijdsgebonden clichés.

Carmella omschrijft haar stijl als "zelfverzekerd, verfijnd en gedurfd". Ze geeft de voorkeur aan elegante silhouetten, getailleerde snitten en opvallende kledingstukken die een duidelijke visuele identiteit weerspiegelen. Haar aanpak is niet gebaseerd op actuele trends, maar op een diepgaand begrip van wat haar staat. In de loop der tijd is haar stijl verfijnder geworden, met meer precisie en consistentie. Deze positionering staat in scherp contrast met bepaalde vooroordelen die met leeftijd geassocieerd worden.

Het succes van Carmella maakt deel uit van een bredere beweging die leeftijdsgebonden normen ter discussie stelt, met name in de mode en de mediarepresentatie. Steeds vaker eisen zowel publieke als private figuren hun vrijheid op om zich onafhankelijk van hun generatie te kleden. Sociale media spelen een belangrijke rol in deze ontwikkeling door een breed scala aan profielen zichtbaar te maken. In deze context is Carmella een concrete belichaming van deze trend: een vrouw die haar identiteit bevestigt zonder zich te conformeren aan traditionele verwachtingen.

Het verhaal van Carmella laat zien hoe een authentieke uitstraling veel verder reikt dan een professionele kring. Haar stijl, geprezen om zijn elegantie en consistentie, wordt een middel om een bredere boodschap over zelfvertrouwen en zelfexpressie over te brengen. Tijdens haar reis komt één idee naar voren: stijl is niet gebonden aan een specifieke leeftijdsgroep of vluchtige trends.