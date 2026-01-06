"Iconisch": Bella Hadid blaast deze legendarische trend uit de jaren 2000 nieuw leven in.

Bella Hadid staat erom bekend dat ze altijd een stijlstatement maakt, maar haar trip naar Aspen, Colorado, eind december maakte absoluut indruk. Gefotografeerd in het besneeuwde resort, blies het supermodel een trend nieuw leven in die door velen als verleden tijd werd beschouwd: strakke leggings in hoge UGG-laarzen. Het resultaat? Sociale media staan in vuur en vlam en de Y2K-nostalgie maakt een comeback.

De combinatie leggings en UGG: een gerehabiliteerd icoon.

In de jaren 2000 vestigden de Amerikaanse zakenvrouw en mediapersoonlijkheid Paris Hilton en de Amerikaanse actrice en styliste Nicole Richie dit duo als hét uniform voor it-girls. Destijds stond het symbool voor ontspannen luxe. Bella Hadid zet deze traditie voort, maar geeft er een moderne draai aan. Ze kiest voor een technische, zwarte legging van ultra-stretchmateriaal die het lichaam omsluit zonder te knellen, en draagt deze in UGG-laarzen, een directe verwijzing naar de iconische modellen uit de vroege jaren 2000. Hier wordt het lichaam niet verborgen, maar juist gevierd. De legging wordt een tweede huid, ontworpen om alle lichaamstypes te flatteren met zachtheid en zelfvertrouwen.

Wanneer casual en luxe samenkomen

Bella Hadid is een meester in het transformeren van een comfortabele outfit tot een modestatement. Om de "loungewear"-look te vermijden, voegt ze een enorme, oversized pufferjas van imitatiebont toe, die even spectaculair als warm is. Het contrast is perfect uitgevoerd: een royaal volume aan de bovenkant en strakke lijnen aan de onderkant.

Het detail dat het verschil maakt? Een felrode vintage Chanel-tas, gecombineerd met een nonchalant geknoopte bandana. Een pilotenzonnebril maakt de look compleet en voegt een vleugje glamour toe. Het is niet langer alleen een praktische outfit; het is een manier om te zeggen dat comfort krachtig én onmiskenbaar modieus kan zijn.

Leggings, de voorspelde ster van de seizoenen 2025-2026.

Terwijl Bella Hadid de legging weer in de schijnwerpers heeft gezet, bevestigen de catwalks de trend. Prada, Chloé en Ferragamo hebben ze allemaal in hun recente collecties verwerkt, bijvoorbeeld door ze onder nauwsluitende rokken te dragen, te combineren met getailleerde blazers of met kniehoge laarzen. Op straat hebben het Amerikaanse model en ondernemer Kendall Jenner en de Amerikaanse actrice en regisseur Katie Holmes ze al omarmd om de stedelijke winter elegant en comfortabel te trotseren. De boodschap is duidelijk: leggings zijn niet langer alleen een basic sportkledingstuk. Ze zijn uitgegroeid tot een flatterend mode-item op zich.

Waarom is deze comeback zo aantrekkelijk?

Deze modetrend werkt omdat hij inspeelt op een diepgewortelde behoefte: je goed voelen in je kleding zonder stijl op te offeren. De combinatie van leggings en UGG-ondergoed belichaamt een knusse elegantie, perfect voor winterse vakanties én wandelingen in de sneeuw. Het combineert de troostende zoetheid van nostalgie met een ongeremde moderniteit. Door natuurlijke, comfortabele en zelfverzekerde silhouetten te omarmen, laat Bella Hadid ons zien dat mode een plek kan zijn voor body positivity en plezier.

Uiteindelijk is de terugkeer van de UGG-legging, vol zelfvertrouwen gedragen door Bella Hadid, meer dan alleen een knipoog naar de jaren 2000: het is een uitnodiging om winterstijl opnieuw te definiëren met comfort en zelfvertrouwen in de hoofdrol. Deze trend bewijst dat je glamour en gezelligheid, moderniteit en nostalgie kunt combineren, en tegelijkertijd het silhouet en het lichaam in al zijn diversiteit kunt vieren.