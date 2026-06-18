Een bekend strandkledingpatroon maakt dit jaar een grote comeback.

Modetrends
Léa Michel
@dualipa / Instagram

Elk zomerseizoen brengt zijn eigen trends met zich mee, maar sommige trends overstijgen decennia zonder hun charme te verliezen. Voor de zomer van 2026 maakt een iconische print een opvallende entree op stranden en in de stad: de stippenprint. Elegant én makkelijk te dragen, is het de perfecte trend om een van de must-haves van het seizoen te worden.

Erwten, de eeuwige zomerfavoriet

Hoewel het misschien een grote comeback lijkt, zijn polka dots nooit echt uit de mode geraakt. Deze iconische print wordt al lange tijd geassocieerd met een verfijnde en onderscheidende look. Van de silhouetten uit de jaren 50 tot de opvallende outfits van iconische figuren in de decennia daarna, de print heeft altijd moeiteloos de tand des tijds doorstaan. Het geheim? Een uniek vermogen om zichzelf steeds opnieuw uit te vinden, terwijl de kernidentiteit behouden blijft. Het resultaat: de print blijft generatie na generatie boeien.

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Een vernieuwde en ultramoderne versie

Dit jaar zijn polka dots meer dan een simpele knipoog naar het verleden. Ontwerpers kiezen voor meer eigentijdse interpretaties, met strakke lijnen en moderne combinaties. Het resultaat is grafischer, verfijnder en helemaal on-trend. Wat kleuren betreft, blijft zwart-wit een veilige keuze, maar deelt het nu de aandacht met heldere, zomerse tinten. Levendig rood, subtiel blauw of poederroze: iedereen kan de variant vinden die bij zijn of haar stijl en wensen past.

Hoe draag je stippen zonder een modeblunder te begaan?

Een van de grootste pluspunten van deze print is de veelzijdigheid. Op het strand staat hij prachtig op lichte jurken, zwierige sarongs en strandkleding. De frisse en levendige uitstraling geeft een zomerse look direct een persoonlijk tintje.

Naast de kust duiken stippen ook op in zwierige rokken, blouses en zomerjurken. Voor wie een subtielere aanpak verkiest, volstaan een paar details: een sjaal, tas of sieraden met stippen geven je een subtiele manier om de trend te omarmen. De eenvoudigste truc is om ze te combineren met effen kledingstukken voor een harmonieus geheel.

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Met zijn mix van speelsheid, elegantie en moderniteit is de stippenprint klaar om een van de belangrijkste modetrends van zomer 2026 te worden. Veelzijdig, flatterend en tijdloos: het bewijst eens te meer dat een klassieker altijd kan verrassen. Of je nu de voorkeur geeft aan opvallende looks of juist subtiele accenten, met stippen heb je alles wat je nodig hebt om stijlvol voor de dag te komen op zonnige dagen.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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