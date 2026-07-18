Deze trenchcoat in deze stijl zal naar verwachting hét mode-item van de herfst van 2026 worden.

Als er één jas is die nooit echt uit onze garderobe verdwijnt, dan is het wel de trenchcoat. Voor de herfst van 2026 krijgt hij een nieuwe look met een meer "rock"-uitstraling. Dit seizoen trekt met name één variant alle aandacht en belooft dé nieuwe must-have te worden.

De trenchcoat krijgt een make-over.

De trenchcoat, die lange tijd geassocieerd werd met de beroemde beige gabardine, heeft nu een afwerking die zijn uiterlijk compleet verandert: leer. Met zijn gladde, gestructureerde uitstraling geeft hij direct karakter aan een outfit, terwijl de tijdloze elegantie van dit iconische kledingstuk behouden blijft. Hij is ruimer vallend dan een klassiek model en perfect voor koele herfstdagen. Gedragen over een grof gebreide trui of een comfortabele sweater, combineert hij moeiteloos comfort en stijl.

Kapsels voor elke smaak.

Het is niet te missen: de herfst/wintermodeshows hebben de terugkeer van de trenchcoat met leerlook grotendeels bevestigd. Het succes ervan schuilt ook in de diversiteit. Houd je van klassieke silhouetten? Lange modellen met een riem blijven een veilige keuze. Geef je de voorkeur aan een meer ontspannen look? Oversized varianten met licht afhangende schouders bieden een moderne en comfortabele stijl. Ook de details maken het verschil: opvallende riemen, oversized kragen, glanzende of matte texturen… Er zijn talloze variaties om de perfecte trenchcoat voor jouw persoonlijkheid te vinden.

Hoe kan ik dit trendy item adopteren?

De trenchcoat van imitatieleer combineert goed met een breed scala aan outfits. Open gedragen over een rechte jeans en een gebreide trui, geeft hij een verfijnde touch aan een alledaagse look. Geknoopt en met een riem over een zwierige jurk of wijde broek creëert hij een elegant en gestructureerd silhouet. Wat kleuren betreft, zijn tijdloze tinten zoals zwart, chocoladebruin of karamel altijd een veilige keuze, terwijl diepgroen of roodbruin een meer originele touch geven.

De juiste keuze: ga voor kunstleer.

Hoewel de lederlook ongetwijfeld dé trend is voor de herfst van 2026, hoef je niet per se voor echt leer te kiezen. Tegenwoordig bieden veel merken succesvolle alternatieven van imitatieleer aan die hetzelfde visuele effect geven, maar betaalbaarder zijn.

Het is bovendien een keuze die beter aansluit bij de veranderende modetrends. Leer, dat afkomstig is van dierenleed, wordt gewonnen uit de huid van geslachte dieren. In 2026, met talloze en steeds betere alternatieven beschikbaar, kun je met kunstleer deze trend volledig omarmen zonder het gebruik van dierlijke producten te steunen.

Een product ontworpen om lang mee te gaan.

Naast het succes van dit seizoen heeft de trenchcoat met leerlook nog een voordeel: hij is niet beperkt tot slechts één herfst. De jas is te zien in zowel de herfst/winter- als de lente/zomercollecties en heeft zich bewezen als een tijdloos kledingstuk dat trends overstijgt en zichzelf seizoen na seizoen opnieuw uitvindt.

De trenchcoat met leerlook is zowel tijdloos als uitgesproken modern en bewijst dat een echte klassieker nog steeds kan verrassen. Kies bij voorkeur voor een variant van imitatieleer om stijl, moderniteit en een diervriendelijkere aanpak te combineren.