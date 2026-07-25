Dit type tas zal hét must-have item zijn voor de start van het schooljaar 2026.

Modetrends
Léa Michel
Photo d'illustration : Peter Chirkov / Pexels

Na een aantal seizoenen waarin mini-tassen de boventoon voerden, maken XXL-maten een comeback. Voor de herfst van 2026 staat de oversized schoudertas op het punt de nieuwe must-have te worden. Elegant, praktisch en makkelijk te dragen: hij spreekt iedereen aan die op zoek is naar een accessoire dat zowel mooi als functioneel is.

Grootformaat maakt een grote comeback.

Miniatuurtasjes, nauwelijks groot genoeg voor de meest essentiële spullen, maken plaats voor veel ruimere modellen. Grote shoppers en zachte tassen zijn aantrekkelijk vanwege hun capaciteit om alles mee te nemen wat je nodig hebt voor een drukke dag: portemonnee, bril, waterfles, notitieboekje of zelfs een make-uptasje. Deze ontwikkeling weerspiegelt de wens om accessoires voor dagelijks gebruik voorrang te geven, zonder stijl op te offeren. Comfort neemt daarmee weer een prominente plaats in de trends van dit seizoen in.

Een van nature chique stijl

Het succes van de XXL schoudertas schuilt mede in de relaxte stijl. Gemaakt van zachte materialen en soepel leer, geeft hij direct een moderne touch aan elke outfit. Onder de arm gedragen of nonchalant over de schouder gedrapeerd, beweegt hij natuurlijk met je mee en creëert een moeiteloos elegante look. De bewust minder stijve uitstraling spreekt mensen aan die mode waarderen die zowel verfijnd als draagbaar is.

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Hoe kunnen we deze trend volgen?

Dankzij het formaat trekt deze tas vanzelf de aandacht. Om een harmonieus silhouet te creëren, kan hij gecombineerd worden met meer gestructureerde kleding, zoals een getailleerd jasje, een getailleerd vest of een strak gesneden pantalon. Wat kleuren betreft, zijn tijdloze tinten zoals zwart, chocoladebruin of karamel veilige keuzes die gemakkelijk bij elke garderobe passen. Gedurfdere kleuren daarentegen maken van de tas een echt statement piece.

Het accessoire dat uw tempo bijhoudt.

Naast zijn esthetische aantrekkingskracht voldoet de XXL-tas vooral aan de dagelijkse behoeften. Dankzij het grote formaat is het gemakkelijk om alle essentiële spullen mee te nemen, of het nu voor een werkdag, een training of een spontaan uitje is.

Praktisch zonder aan elegantie in te boeten: deze tas maakt meerdere tassen overbodig en vergezelt je moeiteloos de hele dag. Deze combinatie verklaart waarom deze trend een blijvende klassieker zal worden, die nog lang na de herfst van 2026 populair zal blijven.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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