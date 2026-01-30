Gekreukte, bevlekte, verbleekte kleding: waarom imperfectie een vast onderdeel van de hedendaagse mode aan het worden is.

Heb je een ketchupvlek op je T-shirt of een gapend gat in je jeans? Deze gebruikssporen, ooit onacceptabel, zijn nu de nieuwe symbolen van luxe. Deze kledingstukken, die talloze stedelijke avonturen hebben overleefd en de sporen dragen van jouw actieve leven, bezitten een charme die gloednieuwe exemplaren missen. Door hun stiksels vertellen ze een verhaal: dat van een tolerantere en levendigere mode.

Versleten kleding ziet er nu niet meer misplaatst uit.

Op de catwalks van de Fashion Week presenteren de grote modehuizen een meer rustieke en minder idyllische stijl. Waar ze ons jarenlang gewend maakten aan strakke silhouetten, nette blazers, getailleerde broeken en smetteloze jurken, luiden ze nu de terugkeer in van versleten leer, gescheurde T-shirts en vergeelde jeans. Ze omarmen vintage charme, scheuren in stoffen en vervaagde effecten. De stukken die op de catwalks worden getoond, tarten het heilige ideaal van perfectie en de eeuwige regels van goede smaak.

Bij Prada bijvoorbeeld wekken de herenoverhemden en -jassen de illusie dat ze door de modder zijn gesleept of overmatig over de kantoorvloer zijn gewreven. Deze opzettelijk ingewerkte vlekken, verwerkt in het ontwerp, zijn opgevat als motieven op zich. Bij Chanel zijn de tassen opzettelijk gedeukt en misvormd, alsof ze te strak om de arm van de eigenaar zijn gedrukt. Miu Miu en Acne Studios vieren versleten leer, terwijl Balenciaga jeans opnieuw interpreteert die tot het uiterste zijn gescheurd, waardoor er bijna niets anders dan rafelige resten overblijven. Dit is geen visuele kakofonie, maar een nieuw perspectief op mode. Kleding is niet langer een statisch materiaal; het is een sprekende verhalenverteller, een blanco canvas dat wacht om gevuld te worden.

Gaten, vlekken en andere esthetische imperfecties worden niet langer gezien als gebreken die met een naald of vlekverwijderaar moeten worden verholpen, maar als toegevoegde waarde, als bewijs van het leven. Alleen lijkt het dragen van gedragen kleding nog steeds het privilege van een elite: degenen die zich designerstukken permitteren. Met andere woorden, niet iedereen kan een Banksy-achtige garderobetransformatie ondergaan.

Geef je look een persoonlijk tintje.

Nog maar een paar jaar geleden paradeerde elke fashionista in smetteloze ballonjurken, pastelkleurige slipjurken en onberispelijke outfits. Tegenwoordig ruilen ze hun strakke kleding in voor kreukels , vervaagde jeans vol haken en strepen en besmeurde topjes. Ze laten niet langer nonchalant een bandje van hun schouder glijden of doen alsof ze moeiteloos chic zijn; ze accepteren het lot van hun kleding.

En tot ieders verbazing komen ze niet behoeftig of armoedig over. Deze gebruikssporen zijn als littekens op onze huid: ze vertellen verhalen over ongelukken, gebreken en gehaaste dagen. Ze verbergen een hele wereld. Deze kleding, die wij haastig zouden hebben gerepareerd, wordt een open boek. Ze bezit meer een gevoeligheid dan een esthetische waarde.

In theorie is deze meer nuchtere benadering van mode heel positief, maar in de praktijk is het niet zo betaalbaar. Grote modehuizen imiteren vintage stijlen op nieuwe kleding en eigenen zich de esthetiek van tweedehandswinkels toe voor items die miljoenen dollars kosten. Ze begaan bewust textielmisdaden door de kledingstukken niet op natuurlijke wijze te laten verouderen, wat hun oorspronkelijke principes enigszins ondermijnt.

Wat dit zegt over de huidige mode

Aan de andere kant van de paskamer of achter de badkamerdeur zijn de gewoonten compleet veranderd. Een paar maanden geleden waren we nog voorzichtig met onze make-up, hielden we onze kraagjes tot op de millimeter nauwkeurig recht en namen we onze outfits nauwkeurig in de gaten, op zoek naar het kleinste imperfectie. Nu is de filosofie omgedraaid: versleten kleding is net zo begeerd als prachtige creaties rechtstreeks uit het atelier. En dit is geen bevlieging of zomaar een hype. Het is een teken van een meer primitieve, minder gefotoshopte mode, een expressievere en minder gestandaardiseerde stijl.

Het dragen van een opzettelijk gekreukt shirt of een verwassen spijkerbroek is bijna een symbolisch gebaar. We proberen de tand des tijds of de slijtage van kleding niet langer te verbergen. Integendeel, we benadrukken ze juist. Alsof kleding een verlengstuk wordt van een vriendelijkere, meer zelfcompassionele instelling. Minder controle, meer authenticiteit.

Moet je per se Kendall Jenner of Mary-Kate Olsen zijn om te zwichten voor deze trend van opzettelijk versleten kleding? Niet per se. Om deze stijl, waar zelfs de meest preutse fashionista's van zouden gruwen, over te nemen, koop je tweedehands. Deze vintage-achtige kledingstukken garanderen een look die karakter uitstraalt.