"Een Braziliaanse schoonheid": deze actrice maakt furore in een sculpturale jurk.

De Braziliaanse actrice Bruna Marquezine, uitgenodigd voor de Mondepars modeshow, maakte zeker indruk. In São Paulo koos ze voor een zwarte jurk met een opvallende structuur, die werd geprezen als een van de meest besproken looks van de avond. Een verschijning van ingetogen elegantie en structuur.

Een zwarte jurk met een architectonische uitstraling.

Voor de gelegenheid koos Bruna Marquezine voor een lange, strapless zwarte jurk met een korsetachtig lijfje dat een strakke, aansluitende silhouet accentueerde. Het meest opvallende detail was de taille: een geometrische, puntige afwerking bij de heupen, een soort heruitgevonden peplum die deed denken aan moderne baleinen. De lange, taps toelopende rok verlengde deze slanke lijn en creëerde een uitgesproken minimalistische esthetiek. In de reacties uitten veel internetgebruikers hun bewondering en beschreven Bruna Marquezine als een "Braziliaanse schoonheid" en een "stralende vrouw".

Minimalistische accessoires

Trouw aan haar ingetogen stijl maakte Bruna Marquezine haar outfit compleet met een slanke zwarte zonnebril, die een grafische touch aan de algehele look toevoegde. Haar kapsel, een korte, golvende, donkerbruine bob, accentueert de moderne uitstraling van de outfit, terwijl een donkere manicure de finishing touch vormt. Het volledig zwarte ensemble benadrukt de snit en de constructie van het kledingstuk.

Met deze keuze bevestigt Bruna Marquezine haar gevoel voor stijl in de modewereld, na talloze opvallende verschijningen op grote evenementen. Tussen strakke lijnen, een monochroom kleurenpalet en zorgvuldig uitgewerkte details creëerde ze een van de meest opvallende looks van de Mondepars-show: een toonbeeld van stijl die moderniteit en elegantie combineert.