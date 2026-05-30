Tussen kant en luipaardprint maakt actrice Bella Thorne een opvallende verschijning.

De Amerikaanse actrice Bella Thorne laat opnieuw haar gevoel voor stijl zien. Ze deelde een reeks foto's op haar Instagram-account, waarop ze een outfit draagt die kant en dierenprint combineert.

Een spel met texturen tussen kant en luipaardprint

Voor deze gelegenheid koos Bella Thorne voor een zwarte kanten jurk, die ze combineerde met een jas met luipaardprint. Het contrast tussen het delicate breisel en de dierenprint geeft de outfit een uitgesproken rock-'n-roll-uitstraling. De getailleerde snit van de jurk en de jas eroverheen geven structuur aan de look en voegen karakter toe aan een outfit die perfect is voor een avondje uit.

Een make-up look die bij de outfit past

Wat haar kapsel betreft, liet Bella Thorne haar lange kastanjebruine haar in zachte golven vallen, wat beweging aan de look toevoegde. Haar make-up volgde hetzelfde thema: smokey eyes, een stralende teint en glanzende lippen maakten haar look compleet. De harmonie tussen haar haar, make-up en kleding weerspiegelt een ware stilistische samenhang.

Een stijl die trouw is aan zijn imago.

Volgens Mandatory, dat het nieuws als eerste bracht, verspreidde de reeks foto's zich snel via sociale media. Zoals we van haar gewend zijn, blijft Bella Thorne haar persoonlijke en ongecompliceerde stijl tonen, die door de jaren heen een kenmerk van haar publieke imago is geworden. Deze laatste verschijning sluit aan bij haar gebruikelijke kledingkeuzes.

Met deze verschijning bevestigt Bella Thorne haar benadering van mode, gebaseerd op contrast en lef. Door kant en luipaardprint te combineren, presenteert ze vol zelfvertrouwen een look die haar speelse kijk op mode illustreert. Een stijldemonstratie die haar volgers ongetwijfeld zal inspireren.