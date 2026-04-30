Voor haar verjaardag koos actrice Jessica Alba voor een sensationele look.

@jessicaalba / Instagram

De Amerikaanse actrice en ondernemer Jessica Alba vierde haar 45e verjaardag op 28 april 2026 met haar dierbaren. De Instagram-carrousel die ze ter gelegenheid daarvan deelde, combineerde tedere momenten, inspirerende citaten en kanten outfits die haar volgers aanspraken.

Een 45-jarig jubileum gevierd met familie en liefde.

Jessica Alba vierde haar 45e verjaardag samen met haar partner, de Amerikaanse acteur Danny Ramirez (van Colombiaanse en Mexicaanse afkomst), en hun drie kinderen, Honor, Haven en Hayes. Ze deelde op Instagram momenten van de viering, jeugdfoto's en een aantal betekenisvolle citaten om deze mijlpaal te markeren. Een intieme en hartverwarmende verjaardag, ver verwijderd van de grootse Hollywoodfeesten.

Twee kanten outfits voor een avondje uit in twee delen.

Voor haar verjaardagsdiner droeg Jessica Alba een zwarte top met vierkante halslijn en dunne bandjes, afgezet met wimperkant, gecombineerd met turquoise oorbellen en meerdere gouden kettingen over elkaar. Later die dag droeg ze een witte top met V-hals en bloemenkant, onder een getailleerde bruine blazer – haar haar in zachte golven, grote gouden oorbellen in haar oren, haar ogen gesloten terwijl ze genoot van haar stuk verjaardagstaart.

Het is geen toeval dat de twee outfits die voor deze verjaardag zijn gekozen hetzelfde detail delen: kanten afwerking bij de halslijn. Deze stijlkeuze weerspiegelt de richting die Jessica Alba de afgelopen seizoenen is ingeslagen: verfijnde kledingstukken die licht en luchtig zijn, maar toch chic.

Een verjaardagsboodschap die veel zegt.

Naast de outfits was het vooral het onderschrift bij de post dat haar volgers raakte. "Weer een nieuwe zonnewende – en op de een of andere manier ben ik zachter, sterker en meer mezelf dan ooit tevoren," schreef ze. "Het afgelopen jaar was prachtig. Zo'n jaar dat je in de goede richting stuurt, je openstelt en je laat zien hoeveel liefde en licht je omringt," vervolgde ze. Ze sloot af met een bedankje aan haar kinderen, haar partner en haar goede vrienden: "Mijn familie. Mijn drie kinderen – mijn hele hart. Jullie verlichten alles."

Een vrouw die haar eigen regels schrijft.

Jessica Alba werd op 19-jarige leeftijd ontdekt in de serie "Dark Angel", een rol waarvoor ze een Golden Globe-nominatie ontving. Sindsdien heeft ze een ondernemersimperium opgebouwd en was ze medeoprichter van "The Honest Company" in 2011, een merk voor natuurlijke baby- en huishoudproducten dat een waarde van een miljard dollar heeft bereikt. Op 45-jarige leeftijd is ze actrice, ondernemer en moeder van drie kinderen. Ze belichaamt het moderne succes door zakelijk inzicht, media-invloed en toewijding aan haar gezin te combineren, terwijl ze tegelijkertijd een sleutelfiguur blijft op het gebied van lifestyle en vrouwelijke empowerment.

Kortom, Jessica Alba vierde haar 45e verjaardag op haar eigen manier: stijlvol, oprecht en helemaal zichzelf. Zo worden verjaardagen vaak het best gevierd.

Actrice Gwyneth Paltrow onthult de "onverwachte" items die 2026 zullen bepalen.
Voormalig Miss Frankrijk en arts Marine Lorphelin doorbreekt stereotypen met haar "onconventionele" carrièrepad.

Voormalig Miss Frankrijk en arts Marine Lorphelin doorbreekt stereotypen met haar "onconventionele" carrièrepad.

Er zijn paden die je dwingen je vooroordelen te herzien. Marine Lorphelin is daar het perfecte voorbeeld van:...

Actrice Gwyneth Paltrow onthult de "onverwachte" items die 2026 zullen bepalen.

De Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow heeft geen modeshow nodig om de industrie te beïnvloeden. Eind april 2026 deelde...

Cameron Diaz tovert een simpele, lichte witte trui om tot een ultrachique look.

Tijdens een persdag van Apple TV in Santa Monica op 3 februari 2026 bewees Cameron Diaz eens te...

Amal Clooney verandert haar stijl radicaal en dat blijft niet onopgemerkt.

De Libanees-Frans-Britse advocate – de vrouw van de Amerikaanse acteur George Clooney – Amal Clooney heeft op de...

De Amerikaanse zangeres Lizzo viert haar verjaardag in een "gedurfde" zwarte jurk.

Lizzo pakte groots uit voor haar 38e verjaardag. Op 27 april 2026 vierde de zangeres haar verjaardag in...

"Ik hou van mijn litteken": Zangeres Tyla hekelt het retoucheren van haar foto's

De Zuid-Afrikaanse zangeres, songwriter en danseres Tyla heeft er nooit een geheim van gemaakt wat haar dwarszit. In...