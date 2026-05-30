Tien jaar lang leed actrice Anne Hathaway in stilte aan een zeer slopende ziekte.

Tien jaar lang droeg de Amerikaanse actrice Anne Hathaway een zwaar geheim met zich mee. Ze onthulde dat ze gedurende haar dertiger jaren "halfblind" was geweest als gevolg van een slopende ziekte die tot nu toe volledig privé was gebleven.

Tijdens een interview in de New York Times -podcast "Popcast" deelde Anne Hathaway een onverwachte en persoonlijke onthulling. "Ik was tien jaar lang gedeeltelijk blind", vertelde ze, verwijzend naar de periode tussen haar dertiger en veertiger jaren. Ze doorstond deze beproeving in stilte, sprak er nooit publiekelijk over, terwijl ze ondertussen bleef schitteren in succesvolle films. "Dit is misschien te veel informatie", waarschuwde ze zelfs, voordat ze zich openstelde.

Vroege staar, "wettelijk blind" aan één oog

De oorzaak van deze handicap: staar op jonge leeftijd, die haar linkeroog aantastte. Deze aandoening treedt op wanneer de normaal heldere lens van het oog troebel wordt – een verschijnsel dat zich meestal op latere leeftijd voordoet. In het geval van Anne Hathaway werd het gezichtsverlies zo ernstig dat, zoals ze zelf uitlegde: "Het beïnvloedde mijn zicht zo erg dat ik praktisch blind was aan mijn linkeroog."

Een levensreddende operatie

Rond haar veertigste onderging Anne Hathaway eindelijk een operatie – een beslissing die alles veranderde. "Ik besefte pas hoe erg het was geworden toen ik eindelijk het volledige kleurenspectrum kon zien," vertelde ze. Achteraf ontdekte Anne Hathaway ook dat haar aandoening haar zenuwstelsel had belast, zonder dat ze zich daarvan bewust was geweest. "Sindsdien ben ik rustiger geworden," erkende ze.

"Een wonder": de dankbaarheid om weer te kunnen zien.

Nu ze volledig hersteld is, zegt de ster van "The Devil Wears Prada" dat ze enorm dankbaar is voor de vooruitgang in de geneeskunde. "Ik waardeer mijn zicht enorm, want elke ochtend als ik wakker word en zo kan zien, voelt het als een wonder", vertrouwt ze me toe. En ze voegt er geëmotioneerd aan toe: "Twee generaties geleden zou dit allemaal niet mogelijk zijn geweest voor iemand zoals ik." Dit besef zorgt ervoor dat ze van elk moment geniet.

Door het stilzwijgen rond deze lang verborgen ziekte te doorbreken, herinnert Anne Hathaway ons eraan dat de moeilijkste beproevingen niet altijd zichtbaar zijn. Haar verhaal, dat zowel intiem als stralend is, viert een 'tweede kans' – en de soms vergeten waarde van het simpelweg kunnen zien van de wereld in kleur.