Jennifer Lopez, 56 jaar oud en nog steeds single, beweert dat ze nog nooit zo gelukkig is geweest.

Anaëlle G.
De Amerikaanse actrice, zangeres, producer en zakenvrouw Jennifer Lopez sprak openhartig over haar leven als single tijdens haar optreden in " Jimmy Kimmel Live! ". Ze gaf aan dat ze deze nieuwe fase in haar leven volledig omarmt en dat ze deze met sereniteit en een gezonde dosis zelfspot benadert.

Een volledig bevestigd celibaat

Toen presentator Jimmy Kimmel haar vroeg naar haar relatiestatus, bevestigde Jennifer Lopez dat ze single was en had ze er bijna spijt van dat ze deze levensstijl niet eerder had omarmd. "Ik heb alles verkeerd gedaan," zei ze lachend. Ze omschreef deze periode als "fantastisch" en legde uit dat ze niets wilde doen dat haar huidige welzijn zou verstoren. Toen Jimmy Kimmel haar vervolgens vroeg of ze single was, aarzelde Jennifer Lopez geen moment: "Ja! Ik had het eerder moeten doen!" en vervolgde met zelfspot: "Ik deed het helemaal verkeerd. Ik deed alles verkeerd, geloof me."

Geen reality-tv te bekennen.

Toen presentator Jimmy Kimmel voorstelde dat ze de volgende ster van het datingprogramma "The Bachelorette" zou worden, wees Jennifer Lopez resoluut af. Ze gaf aan dat ze zich prettig voelde in haar huidige situatie en die balans niet wilde verstoren. Hoewel ze het niet uitsloot, sloot ze de mogelijkheid niet uit om ooit opnieuw de liefde te vinden, mits ze "de juiste persoon" zou ontmoeten.

Door openlijk te spreken over haar geluk in het alleen wonen, brengt Jennifer Lopez een boodschap over die doordrenkt is van zelfvertrouwen en perspectief. Ze bevestigt dat ze een nieuw evenwicht heeft gevonden, gekenmerkt door vrijheid en sereniteit, dat ze lichtvoetig benadert zonder het idee van een toekomstige relatie op te geven. Deze positieve boodschap overstijgt haar huidige situatie.

Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
