"Ik hou niet van mijn rimpels": Zangeres Joan Baez, 85 jaar oud, spreekt zich hier openhartig over uit.

De Amerikaanse folkzangeres en songwriter Joan Baez blijft dezelfde oprechtheid tonen. In een podcast sprak ze openhartig over ouder worden en haar relatie met haar lichaam.

"Ik vind mijn rimpels niet mooi": een openhartige bekentenis

In de podcast Wiser Than Me , gepresenteerd door de Amerikaanse actrice, comédienne, televisieproducente en zangeres Julia Louis-Dreyfus, sprak Joan Baez over het onderwerp ouder worden. Toen haar werd gevraagd naar haar relatie met ouder worden, deed ze een bekentenis: "Ik hou niet van mijn rimpels." Ze voegde er grappend aan toe dat sommige vrouwen zeggen dat ze "vrede hebben gesloten" met hun rimpels, maar dat dit voor haar, ondanks haar pogingen, niet echt geldt. "Maar zo erg is het ook weer niet," grapte ze.

Cosmetische chirurgie? "Niet echt."

Toen Julia Louis-Dreyfus haar vroeg of ze ooit cosmetische chirurgie had overwogen, antwoordde Joan Baez: "Niet echt." Zoals veel vrouwen, zo vertrouwde ze toe, kijkt ze soms in de spiegel en trekt ze haar wangen naar achteren om zich het resultaat voor te stellen. Ze gaf zelfs toe dat ze ooit had overwogen om "dat stukje huid dat eraf hing" boven haar oogleden te laten verwijderen. Voordat ze simpelweg concludeerde dat ze "van gedachten was veranderd".

Achter de rimpels heeft Joan Baez een genuanceerde kijk op haar leeftijd. Ze geeft zelfs toe dat ze zich diep van binnen voelt alsof ze nauwelijks 70 is. Het mooiste, volgens haar? Deze "verzameling van een heel leven": kennis, emoties, relaties, ontmoetingen. "Je kunt niet ontkennen dat je in de loop der jaren iets wint," vat ze samen. De "tegenprestatie," zegt ze, zijn juist die rimpels die ze nog steeds moeilijk kan accepteren.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Wiser Than Me Podcast (@wiserthanme)

Dansen als ruimte van vrijheid

Joan Baez heeft een geheim voor het vinden van energie en balans: dansen. Ze vertelt over een ontmoeting met een medium in Duitsland die, na haar horoscoop te hebben opgesteld, een gedachte met haar deelde die haar altijd is bijgebleven. Volgens hem was ze weliswaar op aarde om te schilderen, tekenen, zingen en activistisch te zijn, maar de ware reden van haar aanwezigheid hier was... om te dansen.

Een idee dat haar diep raakte. "Daar wordt mijn vrijheid geboren," legt Joan Baez uit. Zodra de muziek begint, verdwijnen alle zorgen en komt de beweging vanzelf. Ze danst niet per se elke dag, maar grijpt "elke gelegenheid aan om zich te laten meevoeren door het ritme"—een manier voor haar om te bewegen en met plezier voor zichzelf te zorgen.

Een legende uit de folkmuziek met een "buitengewone" carrière.

Joan Baez, een belangrijke figuur in de folkmuziek en een onvermoeibare activist, heeft haar stempel op de geschiedenis gedrukt, ver voorbij haar liedjes. Ze was onlangs het onderwerp van de documentaire "Joan Baez: I Am a Noise" (2023) en werd vertolkt door Monica Barbaro in de film "A Complete Unknown" (2024), die zich richt op de opkomst van Bob Dylan, met wie ze begin jaren 60 een hechte band had.

Joan Baez bewijst hiermee dat je kunt verouderen zonder masker of schijnvertoning. Door te zeggen dat ze haar rimpels niet mooi vindt en tegelijkertijd een cosmetische ingreep te weigeren, laat ze een zeldzame en bevrijdende stem horen.