Op 45-jarige leeftijd straalt Jessica Alba in een gestructureerde kanten outfit.

Julia P.
@jessicaalba / Instagram

De Amerikaanse actrice en ondernemer Jessica Alba deelde op Instagram een zwarte outfit met kant en contrasterende details. Haar fans prezen haar natuurlijke stijl en moeiteloze look.

Een kanten camisole vormt het middelpunt van de outfit.

Het pronkstuk van deze outfit? Een delicate zwarte camisole van opengewerkt kant met dunne bandjes. Met de geschulpte halslijn en bloemmotieven voegt het een romantische toets toe aan het geheel. Een verfijnde basis die Jessica Alba vakkundig in balans heeft gebracht met meer opvallende stukken. Een subtiele manier om de delicate look te accentueren.

De oversized blazer zorgt voor een gestructureerde uitstraling.

Om de lichtheid van het kant te compenseren, koos Jessica Alba voor een oversized zwarte blazer met opvallende schouders. Dit geeft de look een gestructureerde dimensie: gedrapeerd over de schouders omlijst het silhouet en geeft het de outfit een meer grafische uitstraling. Dit spel met contrasten, dat momenteel erg in de mode is, transformeert een romantisch kledingstuk in een uitgesproken moderne en stedelijke look.

Leren bermudashorts en sandalen met bandjes

Jessica Alba koos voor haar onderlichaam een lange zwarte leren bermudashort, een van de belangrijkste trends van dit seizoen. Ze maakte de look compleet met zwarte sandalen met blokhakken en enkelbandjes. Een perfect uitgevoerde volledig zwarte outfit, van top tot teen.

Gouden sieraden en stralende schoonheid

Om deze monochrome outfit wat warmer te maken, koos Jessica Alba voor een paar gouden accenten: delicate oorringen en een gelaagde ketting met verfijnde hangers. Dit ene detail was genoeg om de volledig zwarte look op te fleuren. Qua make-up had ze een stralende, zongebruinde teint, bronzen oogschaduw met een subtiele smokey eye en een nude lippenstift. Dit alles werd versterkt door haar van nature golvende, gehighlighte kastanjebruine haar – een zongebruinde look die prachtig contrasteerde met het zwart van haar outfit.

Met een combinatie van delicate kant, stoer leer en een getailleerde blazer creëert Jessica Alba een opvallend elegante, volledig zwarte look. Ze bewijst eens te meer dat een doordachte, van top tot teen zwarte outfit allesbehalve saai hoeft te zijn.

Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
Jennifer Lopez, 56 jaar oud en nog steeds single, beweert dat ze nog nooit zo gelukkig is geweest.

