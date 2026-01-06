Deze actrice, die als "te oud" wordt beschouwd om nog aantrekkelijk te zijn, reageert op de kritiek.

De Amerikaanse comédienne, actrice, scenarioschrijfster en producente Kathy Griffin verwerpt simplistische labels en leeftijdsgerelateerde oordelen. Op 65-jarige leeftijd omarmt ze de term 'cougar' die op haar van toepassing is en maakt er zelfs een kracht van, terwijl ze seksistische opmerkingen over het uiterlijk van zogenaamd oudere vrouwen aan de kaak stelt.

"Ik kan zo'n prachtig lichaam niet verloren laten gaan."

In een recent interview met The Cut, een dochterpublicatie van New York Magazine, gaf ze een vlijmscherp en uitbundig antwoord op haar critici. Met haar kenmerkende humor sprak Kathy Griffin de inmiddels virale zin uit: "Ik word de hele tijd een 'cougar' genoemd, nou en? Wat willen jullie dat ik eraan doe? Ik kan zo'n mooi lichaam niet laten verkwisten!" In plaats van de slachtofferrol te spelen, transformeerde Kathy Griffin de spot in een verklaring van zelfliefde. Ze vierde haar vrouwelijkheid en haar lichaam en weigerde zich te conformeren aan de verwachting dat vrouwen boven de 50 onzichtbaar zouden moeten worden of zich zouden moeten verstoppen.

De paradox van de mannelijke blik op volwassen vrouwen

Kathy Griffin wijst op een opvallende inconsistentie: mannen geven voortdurend commentaar op het uiterlijk van vrouwen, hun leeftijd, hun vermeende 'houdbaarheidsdatum' en beoordelen of ze 'goed of slecht ouder worden'. Tegelijkertijd beschrijven diezelfde mannen vrouwen van 40 jaar en ouder met afgunst. Dit ambivalente discours weerspiegelt een vorm van generationeel seksisme, waarbij zogenaamd rijpe vrouwen tegelijkertijd worden gedevalueerd én overgewaardeerd, en nooit simpelweg worden geaccepteerd voor wie ze zijn.

Tegen seksisme van oudere vrouwen en leeftijdsdiscriminatie.

De Amerikaanse comédienne, actrice, scenarioschrijfster en producente Kathy Griffin vestigt de aandacht op wat algemeen bekend staat als 'seksisme jegens oudere vrouwen': vanaf hun veertigste worden vrouwen geconfronteerd met toenemende discriminatie en stigmatisering. In Frankrijk hebben journaliste Laure Adler en in de Verenigde Staten actrice Jamie Lee Curtis dit systeem, dat vrouwen naar de marge verdringt zodra ze ouder worden, eveneens aan de kaak gesteld. Kathy Griffin verwerpt deze logica en eist een legitieme plek in de publieke sfeer op, zonder zich daarvoor te hoeven verantwoorden.

Een reactie op bodyshaming op sociale media.

Haar actie maakt deel uit van een bredere strijd tegen body shaming. Op internet geven anonieme gebruikers en influencers onophoudelijk commentaar op het uiterlijk van vrouwen in de publieke oog, of het nu gaat om hun gewicht, hun leeftijd of hun kledingstijl. Kathy Griffin keert dit geweld tegen hen: door haar figuur en haar leeftijd volledig te accepteren, herinnert ze ons eraan dat niemand het recht heeft om over andermans lichaam te oordelen.

Zelfliefde als daad van verzet

Op 65-jarige leeftijd heeft Kathy Griffin van zelfliefde een politiek wapen gemaakt. Het recht opeisen om 'mooi' te zijn, wordt een uiting van soevereiniteit: haar lichaam is van haar, zij bepaalt wat ze ermee doet en hoe ze zich presenteert. Deze houding vindt vooral weerklank in een tijdperk waarin schoonheidsidealen langzaam veranderen en waarin zogenaamde oudere vrouwen hun rechtmatige plaats beginnen te verdedigen tegenover vaak neerbuigende houdingen.

De bijtende humor van Kathy Griffin verhult een diepgaande reflectie op de positie van de vrouw. Door te lachen om de labels die haar worden opgeplakt, ontkracht ze die en brengt ze haar eigen visie naar voren: een vrije, zelfverzekerde vrouw die weigert in een hokje geplaatst te worden. Haar strijdkreet kan worden samengevat als: wees jezelf, op elke leeftijd, tegen alle verwachtingen in, ongeacht seksisme.