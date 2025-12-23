Op 60-jarige leeftijd ziet Elizabeth Hurley er stralend uit in een elegante roze jurk.

Elizabeth Hurley, al meer dan dertig jaar een stijlicoon, bewijst eens te meer dat elegantie en glamour tijdloos zijn. De Britse actrice trok alle aandacht in een weelderige Barbie-roze jurk tijdens een ceremonie waar ze werd geëerd voor haar jarenlange inzet in de strijd tegen borstkanker.

Een opvallende en symbolische verschijning

Elizabeth Hurley deelde verschillende foto's op Instagram van het evenement, dat afgelopen september werd georganiseerd door The Sunday Times Style. De ster van "Austin Powers" en "The Royals", die werd geëerd met de titel Impact Icon of the Year, koos voor een levendige en betekenisvolle outfit. Ze droeg een lange fuchsia jurk met een uitgesproken glamoureuze stijl: een diepe split aan de voorkant, een contrasterende hoge halslijn en wijde mouwen met splitten die deden denken aan de silhouetten van de grote diva's uit de jaren 70.

Een gewaagde gok voor iemand die normaal gesproken fan is van nauwsluitende jurken, maar een perfect succes: de vloeiende snit en de felroze kleur waren een eerbetoon aan de beroemde Estée Lauder-campagne tegen borstkanker, waarvan ze al 30 jaar wereldwijd ambassadrice is.

Een perfect gestylede look van top tot teen.

Wat accessoires betreft, combineerde de actrice haar outfit met een felroze handtas en bijpassende lippenstift voor een ton-sur-ton effect. Haar stralende bruine krullen, gestyled in zachte golven, omlijstten een gezicht dat werd geaccentueerd door een stralende make-up: zwarte eyeliner, gouden highlighter en diamanten oorbellen voor een vleugje glamour. Ze poseerde stralend naast haar zoon Damian Hurley, die ook betrokken is bij bewustwordingscampagnes, waarmee het beeld van een hecht en toegewijd duo werd versterkt.

Een onderscheiding voor drie decennia van toewijding.

In haar bericht bedankte Elizabeth Hurley The Sunday Times Style voor deze symbolische onderscheiding: "Ik ben vereerd dat ik de Impact Icon of the Year-award heb mogen ontvangen. Al 30 jaar ambassadeur zijn voor de borstkankercampagne van Estée Lauder is een van de belangrijkste dingen in mijn leven." Een oprechte boodschap die ons eraan herinnert dat achter haar glamoureuze imago de Britse actrice, model en producente zich nog steeds enorm inzet voor het vergroten van het bewustzijn over de gezondheid van vrouwen wereldwijd.

Met haar tijdloze elegantie en onwrikbare toewijding bewijst Elizabeth Hurley dat schoonheid op 60-jarige leeftijd vooral draait om zelfvertrouwen, vriendelijkheid en vastberadenheid. In haar stralende roze jurk onderscheidde de actrice zich niet alleen door haar stijl, maar ook door een inspirerende boodschap: het vieren van vrouwelijkheid, op elke leeftijd en met heel je hart.