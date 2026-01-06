Op 52-jarige leeftijd showt Heidi Klum haar figuur in een badpak.

Heidi Klum heeft de afgelopen jaren een online aanwezigheid opgebouwd die ver verwijderd is van de kunstmatigheid die vaak met publieke figuren wordt geassocieerd. Tussen kijkjes achter de schermen bij fotoshoots, familiemomenten en momenten van loslaten, heeft haar Instagram-account zich gevestigd als een plek waar ze de grenzen tussen glamour en authenticiteit laat vervagen.

Sporten bij het tropische zwembad

Het toonbeeld van een Victoria's Secret Angel, het Duits-Amerikaanse model, tv-presentatrice en actrice Heidi Klum, deelde haar zonnige vakantie met haar 12,7 miljoen Instagram-volgers. Begin januari 2026 plaatste de presentatrice van "Project Runway" een video van zichzelf waarin ze biceps curls deed in een botergeel badpak, zonder make-up, met golvend asblond haar en een zilveren pilotenzonnebril.

Het onderschrift is pakkend: "Laten we aan de slag gaan", met een soundtrack van Britney Spears. Heidi Klum is vermoedelijk aan het trainen met een weerstandsband, waarmee ze stereotypen over vrouwen van in de vijftig (minder actief, etc.) ontkracht. Ze doet herhalingen, met een gouden ketting en een parelketting om, in een paradijselijke omgeving: een overloopzwembad, de oceaan en bergen aan de horizon. Deze keuze voor badkleding en sportkleding illustreert perfect haar filosofie: actief blijven, zelfs op vakantie.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Heidi Klum (@heidiklum)

Actieve vakanties met Tom Kaulitz

Diezelfde dag plaatste ze een selfie waarop ze knusjes met haar man Tom Kaulitz en haar broer Bill Kaulitz op het strand te zien was, met een rechthoekige bruine zonnebril en bijpassende gele outfits. "Zomer voor altijd", schreef ze erbij, waarmee ze de zomer verlengde ondanks de naderende winter van 2026. Een week die duidelijk gekenmerkt werd door foto's tijdens het gouden uur en momenten van gedeelde vreugde, waarmee haar liefde voor warme bestemmingen werd bevestigd.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Heidi Klum (@heidiklum)

Heidi Klum brengt verandering teweeg door een natuurlijke uitstraling te presenteren. In haar ongefilterde foto's viert ze een 52-jarige vrouw die de stereotypen over vrouwen van in de vijftig – die zogenaamd minder actief of minder zichtbaar zouden zijn – ontkracht. De boodschap is duidelijk: welzijn staat voorop, of dat nu betekent sporten of ontspannen in de zon. Een vrije vrouw die haar vakantie op haar eigen voorwaarden beleeft.