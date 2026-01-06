Search here...

Op 52-jarige leeftijd showt Heidi Klum haar figuur in een badpak.

Julia P.
@heidiklum/Instagram

Heidi Klum heeft de afgelopen jaren een online aanwezigheid opgebouwd die ver verwijderd is van de kunstmatigheid die vaak met publieke figuren wordt geassocieerd. Tussen kijkjes achter de schermen bij fotoshoots, familiemomenten en momenten van loslaten, heeft haar Instagram-account zich gevestigd als een plek waar ze de grenzen tussen glamour en authenticiteit laat vervagen.

Sporten bij het tropische zwembad

Het toonbeeld van een Victoria's Secret Angel, het Duits-Amerikaanse model, tv-presentatrice en actrice Heidi Klum, deelde haar zonnige vakantie met haar 12,7 miljoen Instagram-volgers. Begin januari 2026 plaatste de presentatrice van "Project Runway" een video van zichzelf waarin ze biceps curls deed in een botergeel badpak, zonder make-up, met golvend asblond haar en een zilveren pilotenzonnebril.

Het onderschrift is pakkend: "Laten we aan de slag gaan", met een soundtrack van Britney Spears. Heidi Klum is vermoedelijk aan het trainen met een weerstandsband, waarmee ze stereotypen over vrouwen van in de vijftig (minder actief, etc.) ontkracht. Ze doet herhalingen, met een gouden ketting en een parelketting om, in een paradijselijke omgeving: een overloopzwembad, de oceaan en bergen aan de horizon. Deze keuze voor badkleding en sportkleding illustreert perfect haar filosofie: actief blijven, zelfs op vakantie.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door Heidi Klum (@heidiklum)

Actieve vakanties met Tom Kaulitz

Diezelfde dag plaatste ze een selfie waarop ze knusjes met haar man Tom Kaulitz en haar broer Bill Kaulitz op het strand te zien was, met een rechthoekige bruine zonnebril en bijpassende gele outfits. "Zomer voor altijd", schreef ze erbij, waarmee ze de zomer verlengde ondanks de naderende winter van 2026. Een week die duidelijk gekenmerkt werd door foto's tijdens het gouden uur en momenten van gedeelde vreugde, waarmee haar liefde voor warme bestemmingen werd bevestigd.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door Heidi Klum (@heidiklum)

Heidi Klum brengt verandering teweeg door een natuurlijke uitstraling te presenteren. In haar ongefilterde foto's viert ze een 52-jarige vrouw die de stereotypen over vrouwen van in de vijftig – die zogenaamd minder actief of minder zichtbaar zouden zijn – ontkracht. De boodschap is duidelijk: welzijn staat voorop, of dat nu betekent sporten of ontspannen in de zon. Een vrije vrouw die haar vakantie op haar eigen voorwaarden beleeft.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
Article précédent
"Ik was jong, mooi en boos": Deze ster uit de jaren 90 vertelt over wat ze achter de schermen heeft doorstaan.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Ik was jong, mooi en boos": Deze ster uit de jaren 90 vertelt over wat ze achter de schermen heeft doorstaan.

Gabrielle Carteris, de actrice die Andrea Zuckerman speelde in de cultserie "Beverly Hills 90210" uit de jaren 90,...

Lizzo trapt 2026 af in badpak met een duidelijke boodschap: geen complexen.

Op 2 januari 2026 trapte Lizzo het jaar af met een krachtige Instagram-post: twee foto's van zichzelf in...

Het echtpaar Maduro: Cilia Flores, de first lady die centraal staat in de Venezolaanse machtsstructuur?

Cilia Flores, de echtgenote van Nicolás Maduro, was First Lady van Venezuela van 2013 tot hun gezamenlijke gevangenneming...

Ze is 29 jaar oud en is dankzij haar unieke bedrijf al miljardair geworden.

De Braziliaanse Luana Lopes Lara schreef op slechts 29-jarige leeftijd geschiedenis door de jongste selfmade vrouwelijke miljardair te...

"Als je zo'n lichaam had, zou je hetzelfde doen": Jennifer Lopez reageert op kritiek op haar outfit.

Jennifer Lopez is niet van plan zich te verontschuldigen voor haar stijl. Tijdens een concert in Las Vegas...

Op 58-jarige leeftijd deelt Julia Roberts haar definitie van liefde.

Julia Roberts raakt onze harten, niet alleen met haar legendarische glimlach en uitzonderlijke carrière, maar ook met een...

© 2025 The Body Optimist