Actrice Emilia Clarke blikt terug op de beproeving die haar deed geloven dat haar leven "einde" was.

De Britse actrice Emilia Clarke sprak geëmotioneerd over de ernstige gezondheidsproblemen waarmee ze te kampen kreeg tijdens het hoogtepunt van haar succes met "Game of Thrones". Ze vertelde over de twee hersenbloedingen die haar leven volledig op zijn kop zetten en haar carrière bijna beëindigden.

Een periode gekenmerkt door angst en onzekerheid.

Emilia Clarke, die beroemd werd dankzij haar rol als Daenerys Targaryen in de populaire HBO-serie, kreeg te maken met een bijzonder zware persoonlijke beproeving terwijl haar carrière een vlucht nam. In de podcast How To Fail with Elizabeth Day vertelde de actrice hoe ze lange tijd had gedacht dat ze een tweede hersenbloeding niet zou overleven.

Ze legde uit dat deze periode een diepgaande invloed had gehad op haar relatie met leven en dood. Volgens haar verhaal had ze het gevoel dat ze aan iets onvermijdelijks was "ontsnapt", tot het punt dat ze geloofde dat ze "voorbestemd was om te sterven". Deze gedachte achtervolgde haar dagelijks tijdens haar herstel.

Na het eerste seizoen van "Game of Thrones" ontstond er een plotselinge golf van onrust.

De eerste hersenbloeding vond plaats kort nadat de opnames voor het eerste seizoen van "Game of Thrones" waren afgerond. Emilia Clarke vertelde dat ze ernstig in elkaar zakte tijdens een training in een sportschool in Londen. Op dat moment stond ze onder grote professionele druk en kampte ze met intense persoonlijke stress.

De actrice beschreef een "plotselinge en extreme pijn", vergelijkbaar met "een elastiekje dat in haar hersenen knapt". De symptomen verergerden snel en ze besefte dat er iets ernstigs aan de hand was. Na verschillende medische onderzoeken stelden artsen een hersenbloeding vast, veroorzaakt door een aneurysma. Ondanks de ernst van de situatie bleef Emilia Clarke nadenken over haar professionele toekomst. Ze was vooral bang dat de producenten van de serie haar "te fragiel" zouden vinden om door te gaan met filmen.

De wens om zijn gezondheidstoestand geheim te houden

In haar verklaringen legde Emilia Clarke ook uit dat ze zeer weinig over deze beproeving had gesproken met haar professionele omgeving. Ze had alleen de makers van de serie, David Benioff en D.B. Weiss, op de hoogte gebracht, terwijl ze tegelijkertijd probeerde haar gezondheid zoveel mogelijk buiten de publiciteit te houden.

Emilia Clarke gaf toe dat ze zich na dit medische incident "een beetje schaamde", uit angst "anders bekeken te worden in een branche waar de druk constant is". Deze wens om te zwijgen, zorgde ervoor dat ze bleef werken ondanks de fysieke en psychische moeilijkheden die met haar herstel gepaard gingen. Een paar jaar later onthulde Emilia Clarke publiekelijk dat ze een tweede hersenbloeding had gehad, waarvoor opnieuw een operatie nodig was.

Van deze beproeving naar een persoonlijke toewijding.

Na haar herstel besloot Emilia Clarke deze pijnlijke ervaring om te zetten in concrete actie. In 2019 richtte ze een organisatie op die zich inzet voor de ondersteuning van mensen die revalideren na een hersenletsel. De organisatie richt zich op thema's zoals neurorevalidatie en het isolement dat patiënten ervaren na een neurologisch trauma. Emilia Clarke hoopt het publieke bewustzijn te vergroten over de vaak onzichtbare gevolgen van hersenletsel en de zorg voor overlevenden te verbeteren.

Emilia Clarke spreekt al enkele jaren openlijker over deze periode in haar leven. Haar verhalen benadrukken de psychologische littekens die dergelijke beproevingen kunnen achterlaten, zelfs na fysiek herstel.

Door te vertellen over de twee hersenbloedingen die ze opliep tijdens de opnames van "Game of Thrones", geeft Emilia Clarke een bijzonder krachtig getuigenis over angst, kwetsbaarheid en herstel. Achter het wereldwijde succes van de serie ging de actrice in werkelijkheid door een van de moeilijkste periodes van haar leven. Tegenwoordig gebruikt ze haar ervaring om mensen met soortgelijke neurologische trauma's bewust te maken van en te steunen.