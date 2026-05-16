Op 42-jarige leeftijd kiest Mandy Moore voor een haarkleur die bruin haar opfleurt zonder alles te veranderen.

De Amerikaanse singer-songwriter, actrice, regisseur en styliste Mandy Moore maakte een opvallende verschijning tijdens de Disney Upfront in New York. Hoewel haar rode zijden jurk de aandacht trok, was het haar nieuwe haarkleur die echt de show stal. Ze koos voor een subtiele kleuring die haar haar lichter maakt zonder haar natuurlijke haarkleur aan te tasten. Een discrete maar opmerkelijk effectieve transformatie die perfect aansluit bij een belangrijke beautytrend: de "zongebruinde" look, maar dan met een vleugje "stille luxe".

De techniek: zacht verlicht bruin

In plaats van helemaal blond te gaan, koos Mandy Moore voor een subtielere aanpak. De colorist voegde gouden highlights toe aan haar punten en maakte haar aanzet geleidelijk lichter, waardoor een frisse, zachte tint ontstond. Het resultaat: haar dat er natuurlijk zongebruind uitziet, met een naadloze overgang van lengte naar aanzet.

Deze kleurtechniek is niet zomaar een klassieke balayage. Het is eerder een geleidelijke methode waarbij het hele haar lichter wordt gemaakt zonder de harde lijnen die kenmerkend zijn voor te abrupte overgangen. Mandy Moore begon in 2021 met deze transformatie toen ze gouden highlights aan haar chocoladebruine haar liet toevoegen. Vijf jaar later heeft ze het waarschijnlijk nog een stapje verder gebracht en gekozen voor een iets intensere look, perfect voor de zomer.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Barb Thompson (@barbdoeshair)

De "zonovergoten" trend, de "stille luxe" variant

De verschijning van Mandy Moore komt precies op het juiste moment: de "zongekuste" trend – letterlijk "gekust door de zon" – domineert de beautycodes voor lente/zomer 2026. Het draait om het nabootsen van het natuurlijke effect dat de zon op het haar heeft na een paar weken strand, met gouden highlights op de meest blootgestelde delen (punten, lokken rond het gezicht).

Wat Mandy Moore's versie onderscheidt, is de plaats die het inneemt binnen de bredere "quiet luxury"-beweging, toegepast op schoonheid. Verre van "demonstratieve" transformaties, pleit deze trend voor ingetogen elegantie, waarbij de kwaliteit van het werk voorrang heeft boven het "wow"-effect. In plaats van een nieuwe kleur te claimen, suggereert het een natuurlijke lichtheid, alsof die er altijd al is geweest.

Met deze subtiele kleurtechniek bewijst Mandy Moore dat het mogelijk is om bruin haar op te fleuren zonder het volledig te veranderen. Deze aanpak sluit aan bij de huidige beautytrends, waarbij elegantie wordt gemeten aan de hand van subtiliteit in plaats van dramatische effecten.