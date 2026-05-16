Op 48-jarige leeftijd verscheen Sandra Hüller in een theatrale jurk die het publiek in Cannes betoverde.

De Duitse actrice Sandra Hüller verscheen op de rode loper van het filmfestival van Cannes (12-23 mei) voor de première van "Fatherland" in een opvallende creatie van Chanel. Ze werd alom geprezen voor haar rol in de film en maakte een uitgesproken theatrale verschijning.

Een silhouet geconstrueerd als een schilderij.

Voor de langverwachte première van "Fatherland" koos Sandra Hüller voor een creatie van Chanel, ontworpen met een sterk contrast in gedachten. Het bovenstuk van de jurk leek op een tweekleurige bol van veren, een mix van zwart en wit die een volumineus effect creëerde dat direct de aandacht trok. Onder dit lijfje viel de jurk in zwart satijn, waarvan de soepelheid de visuele impact van het bovenstuk in evenwicht bracht. Het contrast tussen de zachte, ruwe textuur van de veren en het gladde, glanzende satijn creëerde een tweedelig silhouet, waarbij elk element het andere aanvulde.

Een uiterlijk dat past bij een veeleisende carrière.

Deze prominente aanwezigheid in Cannes is geen toeval. Sandra Hüller liep over de rode loper voor de première van "Fatherland", een film waarvoor ze al veel lof ontving voor haar acteerprestatie. Deze opmars maakt deel uit van een snelgroeiende internationale carrière.

De actrice zal naar verwachting in 2027 ook te zien zijn in drie andere filmprojecten, die eveneens veel belangstelling wekken bij waarnemers en critici. Door deze drukke agenda staat Sandra Hüller centraal in de gesprekken onder filmliefhebbers en krijgt elk van haar publieke optredens een bijzondere betekenis.

Met haar Chanel-jurk, bestaande uit een tweekleurig gevederd bovenstuk en een zwarte satijnen rok, maakte Sandra Hüller van haar verschijning op het filmfestival van Cannes voor de première van "Fatherland" een zeer gehypte modehit. Met een druk filmseizoen in het vooruitzicht voor 2027, beloven haar aankomende verschijningen op de rode loper eveneens nauwlettend in de gaten te worden gehouden.