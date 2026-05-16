"De mooiste mama": model Elsa Hosk pronkt met haar zwangere buik in een satijnen outfit.

Léa Michel
Op Instagram deelde het Zweedse model Elsa Hosk een reeks foto's die haar volgers meteen in vervoering brachten. Gekleed in een volledig witte satijnen outfit, met een getinte zonnebril en een suède tas, poseerde ze vol zelfvertrouwen, waarbij haar babybuikje subtiel zichtbaar was tussen de panden van een oversized blouse. De foto's werden met duizenden reacties ontvangen.

Een outfit van top tot teen in satijn voor een verfijnde en elegante zwangerschapslook.

Voor deze nieuwe foto's koos Elsa Hosk voor een onberispelijk broekpak, gemaakt van een stralend satijn dat het daglicht prachtig weerkaatst. Het oversized shirt, dat open gedragen wordt, laat haar ronde buikje zien, terwijl de wijde, zwierige broek haar slanke figuur nog langer doet lijken. Een uitgesproken minimalistische aanpak, waarbij de rijkdom van de stof voor zich spreekt.

Elsa Hosk koos voor een taupekleurige suède tas als accessoire, die perfect contrasteert met het wit van haar outfit. Een grote, bruin getinte vlinderzonnebril voegt een retro, bijna filmische touch toe. Een strak kapsel en discrete zwarte sandalen maken de look compleet: Elsa Hosk laat zien dat elegantie en comfort perfect samengaan tijdens je zwangerschap, zelfs als je figuur in de loop van de maanden verandert.

Een zwangerschap gevierd

Deze post maakt deel uit van een strategie die het model heeft omarmd: haar zwangere lichaam laten zien zonder het te verbergen. Op 10 april 2026 kondigde Elsa Hosk officieel haar tweede zwangerschap aan met een reeks foto's gemaakt door Yulia Gorbachenko. Destijds vertelde ze haar volgers dat ze al zes maanden een "klein wondertje" in zich droeg.

Een aankondiging die aanvankelijk door Instagram werd gecensureerd – het platform verwijderde haar oorspronkelijke bericht – voordat ze publiekelijk reageerde: "Ik wou dat mensen de buik van zwangere vrouwen niet als iets aanstootgevends zouden zien, maar zo is het nu eenmaal." Elsa Hosk verwacht haar tweede kind met haar verloofde Tom Daly, een Britse zakenman met wie ze al een dochter heeft, Tuulikki Joan, geboren in februari 2021.

Een golf van positieve reacties

De reacties stroomden binnen onder de post. "De mooiste mama," "Je straalt" : internetgebruikers prezen zowel de schoonheid van de look als de stralende gloed van het model nu haar uitgerekende datum naderde. Velen benadrukten de eenvoud van de enscenering, die scherp contrasteerde met de vaak meer theatrale conventies van traditionele zwangerschapsfotoshoots.

Wat veel mensen zich vooral herinneren, is de consistentie van Elsa Hosks boodschap sinds haar aankondiging: niets verbergen, discreet blijven en het lichaam vieren zoals het is. Deze houding sluit aan bij die van andere modellen van haar generatie – zoals Jasmine Tookes, die in 2025 zwanger over de catwalk liep voor Victoria's Secret – en draagt bij aan een verandering in de representatie van het moederlichaam in de mode-industrie.

Tussen glinsterend satijn, zorgvuldig uitgekozen accessoires en haar trots getoonde babybuik heeft Elsa Hosk een van haar populairste posts van het seizoen gecreëerd. Slechts enkele weken voor de geboorte van haar tweede kind herinnert het Zweedse model ons er in de ene post na de andere aan dat een zwangerschap niets is om te verbergen, maar juist een mijlpaal om te vieren.

Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
