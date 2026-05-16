Met een roze bralette met pailletten creëert Zara Larsson een opvallende look en maakt ze furore.

De Zweedse singer-songwriter Zara Larsson blijft haar popstijl benadrukken met steeds opvallendere outfits. Op Instagram deelde ze een reeks foto's waarop ze te zien is in een felgekleurde outfit, wat al snel veel reacties van haar fans opleverde.

Een roze en glinsterende look

Zara Larsson, bekend om haar uitgesproken modekeuzes, heeft opnieuw gekozen voor een gedurfde en kleurrijke look. Op foto's die ze op sociale media deelde, draagt de zangeres van "Carry You Home" een roze bralette met pailletten onder een kort, open groen jasje. De outfit speelt met het contrast tussen felle kleuren en glanzende stoffen, een esthetiek die sterk geïnspireerd is op de popcultuur van de jaren 2000, maar dan in een modern jasje. De foto's leverden al snel talloze reacties online op, waarbij veel gebruikers de energie en het zelfvertrouwen van de zangeres prezen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Zara Larsson (@zaralarsson)

Zara Larsson bevestigt haar voorkeur voor pop-silhouetten.

Zara Larsson heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een artiest met een zeer kenmerkende visuele identiteit. Haar kledingkeuzes weerspiegelen vaak de muzikale wereld die ze creëert, met een mix van popinvloeden, retro-elementen en gedurfde stukken. Met deze nieuwste outfit zet ze deze kleurrijke en expressieve esthetische richting voort.

Het glinsterende roze van de bralette contrasteert opvallend met het korte groene jasje. Ook haar accessoires dragen bij aan dit visuele effect. De oversized zonnebril, handschoenen en opvallende make-up versterken de chique en zelfverzekerde uitstraling van de outfit.

Een bericht dat veel reacties op Instagram opleverde.

De fotoserie werd in een carrousel op Instagram geplaatst met een onderschrift dat zinspeelde op haar nieuwste muziekproject. Zara Larsson verwees ook naar haar recente reis met vrienden, in een ontspannen en feestelijke sfeer. Zoals wel vaker het geval is, stroomden de reacties onder de post binnen. Verschillende volgers benadrukten de balans tussen vintage en moderne elementen van de look, terwijl anderen haar prezen voor haar vermogen om zeer visuele kledingstukken te presenteren. Zara Larsson is een fervent gebruiker van sociale media en gebruikt Instagram regelmatig om zowel momenten gerelateerd aan haar muziek als meer persoonlijke modecontent te delen.

Een esthetiek die trouw is aan de wereld van de zangeres.

Deze nieuwe outfit past perfect bij het imago dat Zara Larsson de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Ze kiest vaak voor dynamische, kleurrijke silhouetten, geïnspireerd op de hedendaagse popcultuur. In plaats van minimalistische looks, focust ze op opvallende stukken die haar podiumpresentatie en muzikale wereld weerspiegelen. Met dit soort posts bevestigt Zara Larsson haar interesse in mode als verlengstuk van haar creatieve expressie.

Met haar glinsterende roze bralette en open cropped jasje trok Zara Larsson opnieuw de aandacht met een gedurfde en kleurrijke poplook. Door retro-invloeden, opvallende accessoires en een stralende esthetiek te combineren, blijft ze haar stijl op sociale media uitdragen, terwijl ze trouw blijft aan het visuele universum dat haar muziekcarrière kenmerkt.