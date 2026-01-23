Van top tot teen in leer: Kim Kardashian zet de toon qua stijl op 45-jarige leeftijd.

Om de achtste verjaardag van haar dochter Chicago te vieren, koos Kim Kardashian voor een opvallende look: een nauwsluitende bruine leren jurk gecombineerd met een oversized, getailleerde zwarte jas. Een contrast tussen "winterse soberheid" en een zelfverzekerde stijl.

Een stijl die geen excuses kent.

De oprichtster van het merk SKIMS koos een outfit die zelfvertrouwen uitstraalde, ver verwijderd van de 'verwachte' ingetogenheid van moeders bij familie-evenementen. Met een diepe decolleté, een aansluitende jurk en een zelfverzekerde houding bleef Kim trouw aan haar stijl, ongeacht de omstandigheden. Ze bewees dat je een ouder kunt zijn en toch met kracht in het openbaar kunt verschijnen – mochten er nog twijfels bestaan.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Kim Kardashian (@kimkardashian)

Online kritiek, een stil antwoord

Zoals zo vaak het geval is, stroomden de reacties op sociale media al snel binnen: van spot over haar figuur tot beschuldigingen dat ze "de aandacht probeerde te stelen", Kim kreeg te maken met seksistische en vernederende opmerkingen. Ze reageerde niet; haar standpunt sprak boekdelen: ze bleef leven volgens haar eigen regels, zonder zich te hoeven verantwoorden.

Leer, het visuele kenmerk ervan

Kim Kardashian heeft leer al jarenlang tot een centraal element van haar garderobe gemaakt. Catsuits, trenchcoats, monochrome outfits... ze laat dit materiaal in al zijn variaties zien en streeft altijd naar visuele samenhang. Door deze keuze creëert ze een krachtige, verfijnde en direct herkenbare esthetiek.

Een beeld van een moderne moeder

Los van de stijl tonen de vrijgegeven foto's een attente en aanwezige vrouw: een hechte band met haar dochter, een manicure die ze samen doen, tedere gesprekken op het vliegveld... Kim doorbreekt stereotypen door een "dubbele kant" te laten zien: die van een toegewijde moeder en een vrouw die vrij is om zichzelf te uiten. Ze weigert zich te conformeren aan het beperkende beeld van de zachtaardige en bescheiden moeder.

In een context waarin lichaamsidealen en leeftijdsgebonden verwachtingen nog steeds alomtegenwoordig zijn, fungeert Kim Kardashians verschijning in een gestructureerde en zelfverzekerde look als een statement. Het is een herinnering dat vrouwen het recht hebben om volledig zichzelf te zijn, zonder zich te hoeven conformeren aan de dictaten van "te veel" of "te weinig".