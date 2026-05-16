In een romantische pastelkleurige jurk trekt Sabrina Carpenter alle ogen naar zich toe.

De Amerikaanse singer-songwriter Sabrina Carpenter maakte een opvallende verschijning tijdens de Dior Cruise 2027-show in het LACMA in Los Angeles. Ze droeg een pastelgele jurk met bloemenborduursels, gecombineerd met bijpassende pumps en een witte strik in haar haar, waarmee ze een van de meestbesproken looks van de avond creëerde. Een uitgesproken romantische verschijning, perfect passend bij de huidige "botergele" trend.

Een jurk rechtstreeks van de catwalk.

Voor deze langverwachte verschijning koos Sabrina Carpenter voor een stuk rechtstreeks uit de Cruise 2027-collectie, die diezelfde avond werd gepresenteerd. De doorschijnende jurk, in een zeer zachte "frisse boter"-tint, speelde met delicate plooien en subtiele witte accenten. Het kenmerkende detail? Indrukwekkende bloemen sierden de zoom, waardoor de hele look een bijna sculpturaal karakter kreeg.

De accessoires, tot in het kleinste detail zorgvuldig uitgekozen, versterkten deze romantische uitstraling. Sabrina Carpenter droeg een klein handtasje in dezelfde zachte tint, eveneens versierd met bloemenborduurwerk, en een delicate witte kanten strik in haar haar.

De terugkeer van de pumps met vlinderdasje.

De andere blikvanger van de look? De schoenen. Sabrina Carpenter koos voor een slingback pump die door het Franse modehuis werd gelanceerd sinds Jonathan Anderson de creatief directeur werd. Deze pumps, die voor het eerst werden gepresenteerd tijdens de Spring 2026 show, tonen met trots hun kenmerkende stijl: een D-vormige zool – gebogen aan de ene kant en puntig aan de andere – een bandje aan de voorkant versierd met een grote strik met de naam Dior, een bandje aan de achterkant en een taps toelopende hak.

Deze pumps, verkrijgbaar in diverse materialen en kleuren, zijn in korte tijd uitgegroeid tot een van de meest gewilde schoenen van het seizoen. Ze zijn al gespot aan de voeten van de Brits-Amerikaanse actrice Anya Taylor-Joy in het wit, en de Israëlisch-Amerikaanse actrice, producer en regisseur Natalie Portman in een satijnblauwe variant. Sabrina Carpenter koos daarentegen voor de versie die perfect bij haar jurk paste – een perfect uitgevoerde monochrome look.

Botergeel, de kleur van het seizoen.

Los van de look zelf, bevestigt Sabrina Carpenters verschijning de centrale rol van "botergeel" in de trends van 2026. Dit zachte, licht crèmekleurige geel heeft zich sinds de lente gevestigd als dé sleutelkleur op de catwalks en rode lopers. Het zit ergens tussen pastel en "verse boter" in en geeft elke outfit direct een stralende dimensie.

Deze kleur, zachter dan felgeel, is aantrekkelijk vanwege zijn veelzijdigheid: hij kan als complete outfit of als subtiel accent gedragen worden, in soepele of gestructureerde stoffen, van overdag tot 's avonds. Een perfecte tint voor het lente-zomerseizoen, en hij past ook perfect bij de "quiet luxury"-beweging – waar de kwaliteit van de stof en de verfijning van de snit voorrang hebben boven opzichtige effecten.

Met de geborduurde jurk, iconische pumps en perfect afgestemde kleurenpalette leverde Sabrina Carpenter een van de meest geslaagde looks van de catwalkshows van dit seizoen af. Ze bevestigt haar groeiende stijlinvloed en creëert moeiteloos een van de meest begeerde accessoires van dit moment.