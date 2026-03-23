"Niet rond genoeg": Deze actrice krijgt kritiek op haar uiterlijk.

De Amerikaanse actrice Emily Rudd, die Nami speelt in de live-action adaptatie van "One Piece" op Netflix, krijgt herhaaldelijk kritiek op haar uiterlijk, dat volgens haar "niet genoeg rondingen" zou hebben voor de rol.

Kritiek op de "ontoereikende vorm" ervan.

Vanaf het moment dat de cast in 2023 werd aangekondigd, bekritiseerden sommige fans Emily Rudd omdat ze niet de "overdreven rondingen" van Nami uit de anime/manga had. Nami is met haar figuur een archetype van de pin-upgirl, en sommigen vonden dat Emily Rudd niet aan dat beeld voldeed. Deze opmerkingen bleven aanhouden, zelfs na seizoen 1 (2023) en vóór seizoen 2, met reacties als: "Ze heeft te platte borsten voor Nami."

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door One Piece (ワンピース) (@onepiecenetflix)

Verdedigers die in de tegenaanval gaan

Gelukkig neemt een meerderheid het op voor Emily Rudd. Velen wijzen erop dat vrouwelijke lichamen in anime disproportioneel en onrealistisch zijn: "We hadden nooit een actrice met die maten kunnen vinden zonder absurde CGI," betoogt een fan op Reddit . De auteur van de wereldberoemde manga "One Piece", Eiichiro Oda zelf, steunde de keuze voor haar vanwege haar "prachtige ziel" in plaats van haar uiterlijk. Andere internetgebruikers benadrukken: "Uiterlijk doet er niet toe, ze speelt Nami perfect – slim, sterk en ondeugend."

Ondanks de kritiek op haar "figuur" straalt Emily Rudd als Nami met haar charisma en talent, en kritische fans prijzen een getrouwe bewerking waarin acteerwerk voorrang krijgt boven onrealistische 2D-fantasieën.