Deze Amerikaanse model draagt een kanten ensemble en straalt een "gedurfde" look uit.

Léa Michel
@camilamorrone / Instagram

Het Amerikaanse model en actrice Camila Morrone zag er chic uit in een zwart kanten ensemble tijdens de première van de Amerikaanse televisieserie "Something Very Bad Is Going To Happen" in Los Angeles.

Een gestructureerd tweedelig pak van kant.

Voor het Netflix-evenement in het Egyptian Theatre op 20 maart 2026 koos Camila Morrone voor een zwart, opengewerkt ensemble: een crop top en een lange, delicate kanten rok versierd met subtiele micropailletten. De rok, met een split aan de zijkant, verlengde haar silhouet, terwijl de opengewerkte textuur een verfijnd effect creëerde dat het licht van de cameraflitsen subtiel weerkaatste. Deze keuze past perfect bij een "elegante gothic" esthetiek, die naadloos aansluit bij de sfeer van de horrorfilm van de Duffer-broers.

Strakke lijnen en een zelfverzekerde houding.

Camila droeg haar haar in zachte golven, met een natuurlijke make-up die haar teint en gelaatstrekken accentueerde. Zonder overbodige accessoires straalde ze zelfvertrouwen uit: rechte schouders, een directe blik in de camera. Net als het Amerikaanse model, actrice en schrijfster Emily Ratajkowski droeg ze dit soort outfit met moeiteloze elegantie, waardoor ze een minimalistisch silhouet omtoverde tot een krachtig statement.

In navolging van de Primavera herfstcollectie 2026

Deze look viert uiteindelijk een modebenadering die draait om lichaamsvorm, waarbij getextureerd kant speelt met volume en gecontroleerde transparantie. Haar tegenspelers, de Canadese acteur Adam DiMarco (in een getailleerd zwart pak) en filmregisseur Haley Z. Boston (in een zwarte jurk met korset), completeerden deze donkere uniformiteit en creëerden een visuele harmonie rond het thema van de film. Camila positioneerde zichzelf daarmee als de centrale figuur van de avond.

Kortom, Camila Morrone heeft de kanten outfit omgetoverd tot een waar modemeesterwerk. Haar meesterlijke beheersing van minimalistische styling en haar zelfverzekerde uitstraling maken deze look tot een triomf en bevestigen haar status als hedendaags icoon op de rode loper.

Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
"Niet rond genoeg": Deze actrice krijgt kritiek op haar uiterlijk.
Om haar 50e verjaardag te vieren, koos Reese Witherspoon voor een sprankelende jurk met franjes.

