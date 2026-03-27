"Mij werd gevraagd om af te vallen": Deze actrice onthult wat ze gedwongen werd te doen voor haar rol in een cultfilm.

De Amerikaanse actrice Pamela Roylance deelde onlangs een gedenkwaardige ervaring met betrekking tot haar auditie voor de cultserie "Little House on the Prairie". In een podcast van Patrick Labyorteaux , zelf een voormalig acteur in de serie, besprak ze de fysieke eisen waaraan ze moest voldoen tijdens haar auditie voor de rol van Sarah Carter.

Een getuigenis over schoonheidsidealen in Hollywood.

Volgens haar getuigenis werd Pamela Roylance aangemoedigd om af te vallen, zodat ze beter bij het uiterlijk van het personage zou passen. Ze legt uit dat haar werd gezegd: "Je bent getalenteerd en ik wil je graag terug, maar je bent een beetje te zwaar voor de prairie. Je moet wat slanker zijn." Destijds werkte Pamela Roylance parttime in een chocoladefabriek terwijl ze haar acteercarrière nastreefde in de hoop een grote rol te bemachtigen. Ze legt uit dat de kans om aan deze serie mee te werken een belangrijke stap was in haar professionele ontwikkeling.

Een bepalende rol in een iconische serie.

"Little House on the Prairie", dat werd uitgezonden tussen 1974 en 1983, is nog steeds een van de populairste series op de Amerikaanse televisie. De serie, geïnspireerd op de romans van Laura Ingalls Wilder, volgt het leven van een gezin dat in de 19e eeuw in het Amerikaanse Midwesten woont. Pamela Roylance voegde zich in het negende seizoen bij de cast als Sarah Carter, een personage dat in de laatste afleveringen van de serie werd geïntroduceerd.

De actrice legde uit dat ze uiteindelijk ermee instemde om bepaalde aspecten van haar uiterlijk te veranderen om haar kansen op de rol te vergroten. Ze benadrukte het belang van deze kans, die ze beschouwde als een belangrijk carrièredoel. Maker en acteur Michael Landon, een centrale figuur in het programma, zou vervolgens haar deelname aan het project hebben goedgekeurd.

Een reflectie op de eisen van de industrie

De getuigenis van Pamela Roylance werpt licht op de aloude esthetische normen in de entertainmentindustrie, met name voor vrouwen. Deze kwesties blijven tot op de dag van vandaag de discussie voeden over de representatie van lichamen op het scherm en de evolutie van attitudes in de audiovisuele sector. Veel publieke figuren spreken zich nu openlijker uit over hun ervaringen, wat bijdraagt aan een bredere reflectie op diversiteit en inclusie in de industrie.

Terugkijkend beschouwt Pamela Roylance deze periode als een cruciaal moment in haar carrière. Haar rol in "Little House on the Prairie" gaf haar de kans om deel te nemen aan een inmiddels iconisch werk, en tegelijkertijd de soms veeleisende realiteit van de kunstwereld te illustreren. Dit verhaal dient als een herinnering aan de geleidelijke transformaties binnen de industrie, waar de normen voor representatie steeds meer onder de loep worden genomen.