In een spectaculaire jurk trekt deze atlete alle ogen naar zich toe op de rode loper.

De Chinees-Amerikaanse Olympische skiester Eileen Gu zorgde op 9 mei 2026 voor een sensatie tijdens het Gold Gala in Los Angeles in een poederroze jurk die deed denken aan een ballerinajurk. Deze nieuwste modeverschijning bevestigt haar gemak op zowel de piste als de catwalk.

Een romantisch silhouet

Voor deze avond, georganiseerd door Gold House, de Californische instelling die succes en Aziatisch-Pacifische cultuur viert, koos Eileen Gu voor een creatie van ontwerper Andrew Kwon, genaamd "Aurora gown". Een zeer verfijnde keuze, die perfect aansloot bij het romantische thema.

Op de foto draagt ze een poederroze jurk met tule in talloze tinten. Het strapless bovenstuk is gestructureerd en minimalistisch, en loopt uit in een volumineuze, gelaagde rok. Het meest opvallende element van de look? De asymmetrische lijn die haar spitse witte pumps aan de voorkant onthult, om vervolgens aan de achterkant over te gaan in een dromerige sleep. Een waarlijk modern sprookjesachtig silhouet. Wat haar haar en make-up betreft, liet Eileen Gu de jurk bewust de hoofdrol spelen.

Een recordbrekend sportseizoen

Deze dubbele rol doet op geen enkele manier afbreuk aan haar sportcarrière; integendeel. Tijdens de laatste Olympische Winterspelen in Milaan-Cortina in februari 2026 schreef Eileen Gu opnieuw geschiedenis. Met twee zilveren en één gouden medaille in Italië werd ze officieel de meest gedecoreerde freestyleskiester in de Olympische geschiedenis, in alle categorieën.

Een kroon op het werk voor iemand die al meerdere medailles had gewonnen op de Olympische Spelen van 2022. En het is vermeldenswaard dat ze dit alles combineert met haar briljante studie: Eileen Gu studeert internationale betrekkingen aan Stanford University. Ze weet dit drievoudige leven als atleet, model en student met indrukwekkende discipline te combineren.

Een gouden gala in 2026 met mode als thema.

Het 5e jaarlijkse Gold Gala bracht tal van prominente figuren samen. Eileen Gu mengde zich onder de aanwezigen, waaronder de Indiase actrice Priyanka Chopra, het Amerikaanse model Chrissy Teigen, de Indiaas-Amerikaanse actrice en scenarioschrijfster Mindy Kaling en de Amerikaanse singer-songwriter Halsey. Allen waren er om de Aziatische cultuur en haar talenten te vieren. Het was een elegante avond, waar elke outfit een verhaal vertelde.

Met deze veelgeprezen nieuwe look laat Eileen Gu ons zien dat ze, op slechts 22-jarige leeftijd, met verbazingwekkend gemak tussen verschillende werelden navigeert. Uitzonderlijk atlete, studente aan Stanford, muze van prestigieuze modeontwerpers: ze heeft een uniek pad bewandeld waar sportieve prestaties en modecreativiteit samenkomen.