Demi Moore, een grootmoeder, plaatst een foto met haar kleindochter.

Demi Moore vierde Moederdag (10 mei in de VS) niet op de gebruikelijke manier. De Amerikaanse actrice, producente en regisseuse plaatste een carrousel op Instagram met foto's uit vier decennia moederschap – van de eerste foto's van haar dochters als baby's tot haar kleindochter Louetta, die nu 3 jaar oud is. En de reacties waren overweldigend.

"Ik herinner me nog steeds de eerste keer dat ik jullie allebei in mijn armen hield."

Demi Moore begon haar bericht met de volgende woorden: "Ik herinner me nog steeds de eerste keer dat ik jullie allemaal in mijn armen hield. En kijk nu eens naar jullie. Mijn lievelingen, jullie zijn zo gegroeid dat ik er versteld van sta, en op de een of andere manier word ik elk jaar meer verliefd op wie jullie zijn. Fijne Moederdag en Grootmoederdag aan alle prachtige moeders." Een eenvoudig en oprecht bericht dat meteen weerklank vond bij haar 6,7 miljoen volgers.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Demi Moore (@demimoore)

Het bericht dat vier decennia omspant.

De carrousel opent met een zwart-witfoto van een GI Jane-achtige Demi Moore die haar drie dochters – Rumer, Scout en Tallulah, geboren uit haar huwelijk met Bruce Willis – in een dekentje vasthoudt. Een andere zwart-witfoto, een paar jaar later genomen, toont Demi zonder make-up, in een tweedelig pak met luipaardprint en een pilotenzonnebril, met haar pasgeboren kleindochter Louetta in haar armen. Een aangrijpende en ontroerende reis door de familiegeschiedenis.

Rumer Willis, een gevierde moeder

De driejarige Louetta, dochter van Rumer Willis en Derek Richard Thomas, is te zien op verschillende foto's in de carrousel, waaronder een foto die tijdens de feestdagen is genomen. Met dit bericht wil Demi Moore haar oudste dochter, Rumer, in het zonnetje zetten in haar rol als moeder. Het onderschrift luidt: "Fijne Moederdag en Grootmoederdag" – een manier om tegelijkertijd drie generaties vrouwen in dezelfde familie te eren.

Een zwart-witfoto van een klein meisje in een jurk met sterrenmotief en 30 jaar moederschap samengebald in een Instagram-carrousel: Demi Moore bood iets zeldzaams voor Moederdag (in de VS gevierd op 10 mei): een authentieke, ongefilterde familiefoto. En die vond weerklank veel meer dan alleen bij haar 6,7 miljoen volgers.