Deze actrice uit "Money Heist" kondigt de geboorte van haar eerste kind aan.

Úrsula Corberó, die internationale bekendheid verwierf met haar rol als Tokyo in "Money Heist" (La Casa de Papel), is net aan een nieuw hoofdstuk in haar leven begonnen: het moederschap. Haar eerste publieke verschijning met haar zoon Dante in Barcelona zorgde voor een golf van emoties en vragen, zowel bij haar fans als in de media. De actrice weet de vreugde van het moederschap te combineren met de wens om haar privacy te beschermen en beheerst daarmee een zeer verfijnde kunst van discretie.

Een eerste "zeer gecontroleerde" foto

De eerste foto van Úrsula Corberó met haar pasgeboren zoon was een grote gebeurtenis voor haar fans. Na enkele weken van afwezigheid en stilte koos de actrice Instagram om haar terugkeer te markeren. Ze plaatste een foto in haar Instagram Stories, genomen vlakbij de Arc de Triomf in het hart van Barcelona. Op de foto is ze te zien in een lange zwarte jas, met een zonnebril op, terwijl ze een kinderwagen duwt waarin de kleine Dante vermoedelijk zit.

Deze esthetische keuze zegt veel over haar aanpak. Door dit moment te delen zonder het gezicht van haar kind te laten zien, bevestigt Úrsula Corberó zowel haar vreugde als kersverse moeder als haar grens: ja tegen het delen van een moment in het leven, nee tegen het maken van haar zoon tot een object van nieuwsgierigheid. Haar eenvoudige onderschrift – "Hola, soy mami" ("Hallo, ik ben een moeder") – vat deze nieuwe identiteit die ze omarmt perfect samen, zonder in details te treden.

17-02-2026 📲 | Úrsula Corberó deelde deze foto op haar Instagram-story. pic.twitter.com/Fqj0ioq9X6 — Úrsula Corberó Updates (@ucorberoupdates) 17 februari 2026

Een beroemdheid die een zekere mate van zelfbeheersing toont.

De reactie van het publiek was snel. Op sociale media varieerden de reacties van bewondering tot verbijstering. Velen prezen de manier waarop de actrice een evenwicht leek te vinden tussen roem en privacy, in een context waarin veel beroemdheden elke fase van hun gezinsleven tentoonspreiden. Voor anderen was haar terughoudendheid raadselachtig. Deze terughoudendheid maakt echter al jaren deel uit van hoe Úrsula Corberó haar imago beheert.

Ze controleert zorgvuldig wat er in de openbaarheid komt, kiest haar publieke verklaringen en optredens zorgvuldig uit en laat weinig ruimte voor improvisatie door de media. Door Barcelona, haar geliefde stad, als decor voor dit eerste publieke optreden te kiezen, geeft ze ook een boodschap van verbondenheid met de realiteit en normaliteit: achter de internationale ster schuilt een jonge moeder die gewoon door haar stad wandelt.

Een moederschap naar haar eigen beeld: vrij en in controle.

De komst van Dante markeert een belangrijke mijlpaal in het leven van het stel dat ze vormt met de Argentijnse acteur Chino Darín. Achter deze veelbesproken foto gaat een deel van Úrsula Corberó's leven schuil dat bewust privé blijft. Noch Dante's exacte geboortedatum, noch details over de bevalling, noch de precieze dagelijkse routine van het stel met hun kind worden onthuld. De actrice houdt voor zichzelf wat in haar ogen strikt privé is.

Dit 'geheim' is niet schandalig, maar juist assertief: door net genoeg te onthullen om haar status als moeder te bevestigen zonder haar zoon voortdurend aan de publieke aandacht bloot te stellen, bepaalt Úrsula Corberó de grenzen van haar nieuwe normaal. Met dit eerste optreden samen met haar zoon Dante weet Úrsula Corberó twee vaak tegenstrijdige werelden met elkaar te verzoenen: de transparantie die van beroemdheden wordt verwacht en de legitieme wens om haar gezin te beschermen. Door terughoudendheid boven sensatiezucht te verkiezen, presenteert ze een discreter, maar niet minder krachtig, voorbeeld van moederschap in de openbaarheid.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Úrsula Corberó (@ursulolita)

Voor haar fans zal deze foto symbool blijven staan voor een nieuw tijdperk voor de actrice: een tijdperk waarin Tokyo uit "La Casa de Papel" een beetje plaatsmaakt voor Úrsula, de moeder, de vrouw, de Barcelonese die het recht opeist om te kiezen wat ze laat zien – en wat ze voor zichzelf houdt.