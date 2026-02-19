De 67-jarige Madonna verschijnt samen met haar partner op foto's die veel ophef veroorzaken.

Madonna blijft de conventies tarten door een reeks Valentijnsdagfoto's te delen met haar 29-jarige partner, Akeem Morris. Deze beelden zorgden al snel voor veel ophef op sociale media en wakkerden de discussie over haar "provocatieve stijl" en het leeftijdsverschil van 38 jaar tussen hen opnieuw aan. De "Material Girl" verbergt zich echter geenszins en omarmt haar vrijheid van meningsuiting ten volle.

Foto's van geliefden

Om Valentijnsdag te vieren, plaatste Madonna een reeks foto's op Instagram waarop ze poseert in minimalistische outfits. Een van de foto's is een selfie met Akeem Morris, waarop de ster een kruisje om haar nek draagt. Ze wisselt af tussen een lichtroze bodysuit over een beige bh, een zwart kanten ensemble, netkousen, gewone kousen en stiletto's. Accessoires zoals een oversized zonnebril, een bontjas en kanten handschoenen maken deze gewaagde looks compleet. Het onderschrift luidt: "Dief van harten... Wil jij mijn Valentijn zijn? ♥️", een speelse verwijzing naar haar blijvende sterrenstatus.

Een discreet stel, maar sinds 2024 publiekelijk bekend.

Madonna en voormalig Jamaicaans voetballer Akeem Morris zijn sinds de zomer van 2024 samen, nadat ze op 4 juli voor het eerst samen werden gezien. Sindsdien hebben ze talloze publieke optredens gehad: haar 66e verjaardag in Italië, het Met Gala van 2025, de Paris Fashion Week, een concert van Billie Eilish en een voetbalwedstrijd in Londen. Ook met Kerstmis 2025 en Chanoeka waren ze erg close, zoals te zien is op familiefoto's die Akeem Morris deelde. Hoewel het stel nooit officieel commentaar heeft gegeven op hun relatie, staan deze publieke momenten in schril contrast met hun gebruikelijke discretie, wat nog eens wordt benadrukt door intieme fotoshoots zoals die met Kerstmis, waarbij ze verkleed waren als "Secret Santa".

De reacties van het publiek waren gemengd.

Deze foto's riepen gemengde reacties op: bewondering voor "haar lef", maar ook kritiek op het leeftijdsverschil. Veel reacties benadrukten hoe "echt jong" Akeem Morris eruitzag in vergelijking met haar, wat de spot over hun fysieke en generatieverschil aanwakkerde – sommigen noemden hen zelfs "moeder en zoon" tijdens het scrollen door de Instagram-berichten.

Fans prijzen haar als "een tijdloze koningin die grenzen verlegt", terwijl anderen het zien als "onnodige provocatie". Zoals we van haar gewend zijn, transformeert Madonna elke controverse uiteindelijk in een statement: op een leeftijd waarop velen zich terugtrekken, toont zij haar lichaam als een manifest van vitaliteit en onafhankelijke liefde.

Met deze Valentijnsdagfotoshoot bevestigt Madonna haar heerschappij over imago en verlangen, en gebruikt ze haar roem om een gepassioneerde romance zonder taboes te vieren.