"Het is te vreemd": Deze fotoshoot met Zendaya en Robert Pattinson is verrassend.

Zendaya en Robert Pattinson, het sterrenduo van de film "The Drama", zorgden voor ophef met een zeer conceptuele fotoshoot voor Interview Magazine (maart 2026). Geïnspireerd door de psychologische thriller "What Ever Happened to Baby Jane?" (1962), verraste deze retro en clowneske foto – met porseleinwitte make-up, uitgesmeerde rode lippen en wilde blonde pruiken – de sociale media. Deze beelden, verre van een typische promotiecampagne voor hun "duistere romantische komedie", roepen meer vragen op dan ze beantwoorden.

Een gedurfd en theatraal concept.

De fotoshoot, gemaakt door fotografe Nadia Lee Cohen, toont de twee acteurs in een vervallen, retro huis. Op de cover klampt Zendaya zich vast aan Robert Pattinsons rug, haar been om zijn middel geslagen, terwijl ze beiden met een indringende blik in de camera kijken. Robert Pattinson draagt een ivoorkleurig kanten topje met dunne bandjes en een open bruine broek, terwijl Zendaya mouwen van Chloé-kant draagt.

Andere foto's tonen bijpassende blauwe jurken met bloemenprint (Robert Pattinson op zijn knieën), identieke zwarte pakken (Zendaya liggend tussen zijn benen) en Robert Pattinson in een gedrapeerd Valentino-hemd, met een sigaret in zijn hand. De hele fotoshoot combineert haute couture met vintage pakken voor een opvallend genderoverstijgend effect.

Explosieve reacties online

De reacties waren direct heftig, maar voor velen negatief: "Het is te raar," "Belachelijk," stroomden de berichten binnen op X (voorheen Twitter) en Instagram. Sommige fans waren verontwaardigd over Robert Pattinsons uiterlijk – "Waarom hem vrouwenkleren laten dragen?" , "Hij ziet er niet uit als een serieuze acteur" – terwijl anderen hem zagen als "Joker en Harley Quinn na een dansvoorstelling."

Sommigen beschuldigen de film er zelfs van dat hij zijn ziel heeft opgeofferd om "trendy" te blijven. De bewonderende minderheid verdedigt de artistieke durf: "Provocatief, zoals een psychologische thriller hoort te zijn," "Perfect om eens buiten je comfortzone te treden." Dit sentiment wordt gedeeld op Reddit: sommige mensen zijn dol op de "spookachtige en unieke" sfeer, terwijl anderen de verontrustende reacties juist als het beoogde effect beschouwen.

Het promoten van een spannende film

Deze afbeelding vat perfect het uitgangspunt samen van "The Drama" (uitgebracht op 3 april 2026), geregisseerd door Kristoffer Borgli: een stel dat op het punt staat te trouwen, krijgt een week die verandert in een nachtmerrie, variërend van romantische komedie tot psychologische dramatiek. Dit is de eerste keer dat Zendaya en Robert Pattinson samen op het scherm te zien zijn, na "Dune: Part Three" en "The Odyssey" eerder dit jaar.

In het interview vindt Zendaya hem aanvankelijk "mysterieus en relaxed", op advies van haar verloofde Tom Holland ( "Hij is superleuk!" ). Robert Pattinson lacht: "Als ik niet veel praat, vinden mensen me intimiderend, maar ik speel die rol niet ." Het thema van de fotoshoot? "Ik weet het niet", vatten ze lachend samen.

Uiteindelijk is deze fotoshoot controversieel, maar heeft wel veel ophef veroorzaakt: missie geslaagd voor een film die inspeelt op ongemak. Zendaya en Robert Pattinson bewijzen hun lef, zelfs als dat betekent dat ze aanstoot geven. Het valt nog te bezien of dit 'marketingongemak' zich zal vertalen naar de bioscoop, of dat Hollywood een te vage grens tussen kunst en gratuit ongemak heeft overschreden.