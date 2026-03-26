Zonder make-up deelt Alicia Silverstone een ontroerende herinnering met haar zoon.

Anaëlle G.
@aliciasilverstone/Instagram

De Amerikaanse actrice en producente Alicia Silverstone deelde een ontroerend moment met haar volgers door een oude foto te plaatsen met haar zoon, Bear Blu Jarecki. Op de foto, die ze in haar persoonlijke archief vond, is ze zonder make-up te zien, in een liefdevolle pose met haar kind. De foto, genomen aan het water, toont hoe haar zoon zijn moeder teder omhelst, wat de hechte en liefdevolle band binnen het gezin illustreert.

Een persoonlijke foto vol emotie.

In het onderschrift spreekt Alicia Silverstone haar dankbaarheid uit voor de tijd die ze met haar zoon heeft doorgebracht en haalt ze herinneringen op aan de emotie die ze voelde toen ze hem zag opgroeien. De jonge jongen, nu 14 jaar oud, gaat geleidelijk de puberteit in, een belangrijke mijlpaal die de actrice met dit nostalgische bericht wilde benadrukken.

Een vastberaden streven naar een verantwoorde levensstijl.

Door de jaren heen heeft Alicia Silverstone ook aspecten van haar dagelijks leven gedeeld, waaronder haar toewijding aan een levensstijl gebaseerd op welzijn en respect voor het milieu. Ze heeft meerdere malen gesproken over haar veganistische dieet, een keuze die ze ook toepast bij de opvoeding van haar zoon.

Een bericht dat door haar abonnees werd geprezen.

Het bericht leverde talloze positieve reacties op sociale media op. Gebruikers prezen met name de authenticiteit van het gedeelde moment en de natuurlijke uitstraling van de actrice, die er volledig ongekunsteld uitzag. Dit soort content illustreert de evolutie van digitale gewoonten, waarbij publieke figuren er soms voor kiezen om meer persoonlijke berichten te plaatsen om hun band met hun publiek te versterken.

Door deze herinnering te delen, benadrukt Alicia Silverstone het belang van familiebanden en het verstrijken van de tijd, terwijl ze tegelijkertijd een ingetogen en oprechte communicatiestijl hanteert.

Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
Voor haar verjaardag laat deze cheerleader het internet in vuur en vlam staan met een kanten outfit.
"Ze ziet eruit als een pop": Kylie Jenner trekt de aandacht met een stijlvolle outfit.

