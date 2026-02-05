Ze beweren een Siamese tweeling te zijn, maar hun succes is raadselachtig.

Met meer dan 280.000 volgers in recordtijd wekken de influencers Valeria en Camila, die samenwerken als partners, zowel bewondering als argwaan. Is hun account een nieuw gezicht van kunstmatige intelligentie?

Een esthetiek die "te perfect" is om waar te zijn?

Hun namen zijn Valeria en Camila, ze noemen zichzelf Siamese tweelingen, hebben "twee hoofden, maar één uitstraling" en hebben meer dan 290.000 volgers op Instagram. Mode, make-up, speelse poses: hun visuele wereld is zorgvuldig gecreëerd om te boeien. En dat lukt. Alleen rijzen er, naarmate hun roem explosief groeit, vragen: zijn deze tweelingen mensen of een nieuw product van kunstmatige intelligentie?

Hun biografie is beknopt maar intrigerend: geboren in Florida en 25 jaar oud, beweren ze een vergroeide wervelkolom te hebben en wijzen ze elk idee van een chirurgische scheiding van de ruggengraat af. In hun Instagram Stories beantwoorden ze zelfs nieuwsgierige vragen: "Ja, we praten, we bewegen, we zijn overduidelijk geen AI." Deze geruststelling overtuigt echter niet iedereen. Internetgebruikers merkten al snel afwijkingen op: een strakke blik, vreemde symmetrie, een extreem gladde huid, vrienden die een griezelige gelijkenis met hen vertonen... Al deze aanwijzingen hebben sommigen doen vermoeden dat het om een puur digitale creatie gaat.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Valeria & Camila (@itsvaleriaandcamila)

De twijfel werd bevestigd door Andrew Hulbert, een ingenieur gespecialiseerd in AI-prompts, in een interview met de Daily Mail . Volgens hem zijn de tweelingen inderdaad creaties van kunstmatige intelligentie. "Het is een narratieve strategie die is ontworpen om maximale betrokkenheid te genereren. Alles is perfect, tot in de kleinste details, inclusief de afwezigheid van imperfectie", legt hij uit. De beelden zijn te scherp, te helder. En hun ogen? "Daar verraadt AI vaak zijn ware aard. De blik mist diepte en spontaniteit."

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Valeria & Camila (@itsvaleriaandcamila)

Een zorgwekkende trend

Dit verhaal is geen uitzondering. Door AI gegenereerde influencers schieten als paddenstoelen uit de grond, variërend van nepmodellen en virtuele zangers tot fictieve stellen. Sommigen zijn open over hun kunstmatige identiteit. Anderen, zoals Valeria en Camila, houden de ambiguïteit in stand. Deze strategie is controversieel: enerzijds is er een fascinatie voor realisme, anderzijds is er een gevoel van ongemak bij de gedachte aan manipulatie.

De reacties op hun berichten zijn gemengd. Sommigen zijn vol bewondering: "Ongelooflijk," "Geweldig." Anderen reageren: "Waarom heeft niemand het erover dat ze nep zijn?" "Het is griezelig wat AI allemaal kan." Deze digitale figuren dagen onze relatie tot beeld, tot het lichaam, tot authenticiteit uit. Ze roepen ook de vraag op naar representatie: wat betekent het om mensen te idealiseren die niet bestaan?

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Valeria & Camila (@itsvaleriaandcamila)

Uiteindelijk belichaamt het fenomeen Valeria en Camila een tijdperk waarin de grenzen tussen waarheid en fictie vervagen – en dat is bewust zo. Hun (fictieve) verhaal over Siamese tweelingen raakt een gevoelige snaar: die van individualiteit, veerkracht en inclusiviteit. Alleen blijkt het allemaal een verzonnen verhaal te zijn. En toch blijven ze op Instagram de aandacht trekken. Het bewijs dat in de aandachtseconomie illusie soms meer waard is dan authenticiteit.