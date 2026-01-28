Search here...

Op 47-jarige leeftijd geeft Laetitia Casta een jurk een extra dimensie met een onverwacht modeaccessoire.

Naila T.
Laetitia Casta trok onlangs alle aandacht naar zich toe tijdens Jonathan Andersons eerste haute couture show voor Dior in de lente/zomer van 2026. Gekleed in een volledig zwarte outfit – een mouwloze jurk met strakke lijnen en een weelderige verenboa – daagde ze de couturecodes uit met verfijnde elegantie.

Het kleine zwarte jurkje in een gedurfde nieuwe interpretatie.

In het hart van haar silhouet accentueert een mouwloze jurk perfect haar elegantie. Een subtiele split, haute couture-details en een onberispelijke draperie: dit stuk herinterpreteert het DNA van Dior en geeft het een dramatische en eigentijdse uitstraling. De Franse actrice, model en regisseur Laetitia Casta bewijst dat klassiekers nooit uit de mode raken als ze met zelfvertrouwen en charisma worden gedragen.

De verenboa: de terugkeer van een vergeten accessoire

Het verrassende element? Een lange zwarte verenboa die om haar schouders gewikkeld is en een theatraal accent toevoegt. Subtiel verwijzend naar klassieke films, geeft het de look een onverwachte dynamiek, een mix van retro verfijning en moderniteit. Vaak afgedaan als een "extravagant souvenir", maakt dit accessoire een triomfantelijke comeback, heruitgevonden als een chique item voor de winter van 2026.

Op de voorste rij, een Frans icoon met een onveranderlijk uiterlijk.

Omringd door figuren als de Barbadiaanse zangeres en zakenvrouw Rihanna en de Amerikaanse actrice en producer Jennifer Lawrence, valt Laetitia Casta op met haar ingetogen maar magnetische Franse chic. Haar silhouet – een grafische zwarte jurk en etherische veren – overstijgt tijdperken en trends met een zeldzaam gemak. Als voormalig muze van Yves Saint Laurent bevestigt ze eens te meer haar status als tijdloos mode-icoon.

Door te spelen met de contrasten tussen minimalistische haute couture en 'extravagantie', herinnert Laetitia Casta ons eraan dat mode in de eerste plaats een kwestie van attitude is. Ze belichaamt een vrije en resoluut eigentijdse elegantie en bewijst dat stijl geen leeftijdsgrens kent, alleen een handtekening.

Ik analyseer de maatschappelijke trends die ons lichaam, onze identiteit en onze relatie met de wereld vormgeven. Wat mij drijft, is het begrijpen hoe normen in ons leven evolueren en veranderen, en hoe discours over gender, geestelijke gezondheid en zelfbeeld het dagelijks leven doordringen.
