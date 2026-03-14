Zendaya blaast een van Carrie Bradshaws meest iconische jurken nieuw leven in en zorgt voor een sensatie.

De Amerikaanse actrice, producente en model Zendaya, vaak vergezeld door haar stylist Law Roach, vindt het leuk om historische mode-items nieuw leven in te blazen. Tijdens de Essence Black Women in Hollywood Awards trok ze opnieuw de aandacht met een vintage jurk die iconisch is geworden door het personage Carrie Bradshaw.

Een opvallende verschijning op een Hollywood-evenement.

De Essence Black Women in Hollywood Awards, die jaarlijks in Los Angeles worden gehouden, vieren de prestaties en bijdragen van zwarte vrouwen in de film- en televisie-industrie. Voor de ceremonie van dit jaar verscheen Zendaya in een gedrapeerde witte minijurk met een enkele band, versierd met een grote, driedimensionale bloem. De creatie onderscheidde zich door de sculpturale details, waaronder een 3D-bloem op de schouder waaruit gouden veren naar beneden vielen. Ze maakte de look compleet met witte Christian Louboutin pumps en subtiele sieraden.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door curatoren van popcultuur (@deuxmoi)

Een jurk die geassocieerd wordt met Carrie Bradshaw.

Deze jurk is geen onbekende voor mode- en popcultuurfans. Een vergelijkbare versie werd gedragen door het personage Carrie Bradshaw, gespeeld door Sarah Jessica Parker, in een film gebaseerd op de beroemde serie over het leven van vier vriendinnen in New York. In een iconische openingsscène verschijnt Carrie Bradshaw in een korte jurk versierd met een grote bloem op de schouder. Deze outfit is sindsdien uitgegroeid tot een van de meest memorabele looks van het personage. Door dit kledingstuk te dragen, heeft Zendaya een iconisch moment uit de filmgeschiedenis weer onder de aandacht gebracht.

Een creatie geïnspireerd op een look van Whitney Houston.

Het verhaal achter deze jurk gaat nog verder terug. Het ontwerp was oorspronkelijk geïnspireerd op een jurk die zangeres Whitney Houston droeg tijdens een promotionele fotoshoot in de jaren 80. De jurk, ontworpen door Eugene Alexander, was versierd met gouden hibiscusbloemen op de schouders en belichaamde de "spectaculaire chic" van die tijd. Jaren later creëerde kostuumontwerpster Patricia Field een herinterpretatie voor het personage Carrie Bradshaw, waarbij de jurk werd ingekort en een enkele bloem als centraal element werd behouden.

Zendaya en een voorliefde voor vintage

Zendaya en haar stylist Law Roach worden regelmatig geprezen voor hun vintage outfitkeuzes op de rode loper. Het duo vindt het leuk om creaties uit de archieven van grote modehuizen of stukken die geassocieerd worden met belangrijke momenten in de modegeschiedenis opnieuw onder de aandacht te brengen. Deze aanpak helpt om historische silhouetten weer in de schijnwerpers te zetten en te laten zien hoe bepaalde ontwerpen decennia kunnen overstijgen en relevant kunnen blijven.

Deze verschijning, een combinatie van vintage erfgoed en hedendaagse interpretatie, illustreert eens te meer hoe bepaalde creaties, decennia na hun eerste verschijning, nog steeds een inspiratiebron kunnen zijn voor de rode loper.