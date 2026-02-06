"Ik vergeet steeds weer hoe mooi ze is": Zendaya wordt geprezen om haar "natuurlijke schoonheid".

De eerste foto's van de film "The Drama" zorgden voor een stortvloed aan bewonderende reacties. In het middelpunt van de belangstelling stond Zendaya, stralend, wiens natuurlijke schoonheid nog steeds weet te boeien.

Een elegantie die het scherm overstijgt.

Zendaya bewijst eens te meer dat haar charisma ook zonder make-up werkt. De eerste officiële beelden van de film "The Drama", die in april 2026 uitkomt, werden op sociale media onthuld en zorgden direct voor veel reacties online. De actrice is te zien in zacht licht, met een intense blik en eenvoudige kleding. En de reacties zijn unaniem: "Ze is prachtig", "Ze heeft geen make-up nodig", "Ik vergeet elke keer weer hoe mooi ze is."

"The Drama", geregisseerd door Kristoffer Borgli (Sick of Myself), is een romantische komedie-drama geproduceerd door A24, die op 3 april 2026 uitkomt. De film volgt een stel wiens relatie vlak voor hun bruiloft op de proef wordt gesteld door verontrustende waarheden die aan het licht komen. Zendaya speelt de hoofdrol naast Robert Pattinson, Mamoudou Athie, Alana Haim en Zoë Winters – een sterrencast – en ze weet het publiek nu al te boeien met de eerste scènes die zijn uitgebracht.

Hoewel Zendaya op deze foto's waarschijnlijk make-up draagt – zoals vaak het geval is bij filmproducties – is het haar ingetogen elegantie en expressieve schoonheid die het publiek boeit. Geen spectaculaire look, geen dramatisch effect: gewoon Zendaya, haar ogen subtiel omlijst door emotie, haar gezicht stralend, haar teint natuurlijk. Een verfijnde esthetiek die contrasteert met de Hollywood-normen en de authenticiteit van haar acteerprestatie versterkt.

Schoonheid volgens Zendaya: elegantie en eenvoud.

Dit is niet de eerste keer dat Zendaya geprezen wordt om haar "natuurlijke schoonheid". Sinds haar debuut in de serie "Euphoria" heeft de actrice een genuanceerd imago opgebouwd, waarbij ze elegantie op de rode loper combineert met een ontroerende eenvoud op het scherm. Haar kameleonachtige stijl, die nooit kunstmatig overkomt, maakt haar zowel benaderbaar als magnetisch. Buiten de camera om verschijnt ze zonder aarzeling met minimale make-up, of het nu in haar Instagram Stories is of tijdens publieke optredens. Dit is een zeldzame aanpak onder sterren van haar generatie en versterkt haar imago als "positief rolmodel" voor miljoenen jonge vrouwen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Zendaya (@zendaya)

Een echo van een generatie

Op X (voorheen Twitter) spreken de reacties voor zich: "Ze is prachtig zonder make-up", "Ze draagt wel make-up, maar het is haar innerlijke kracht die het verschil maakt", "Ze straalt elegantie uit." Zendaya wekt een gevoel van welwillende bewondering op, ver verwijderd van jaloezie of vergelijking. Haar schoonheid, zeggen haar fans, zit niet alleen in haar gezicht: het zit hem in haar karakter, haar kalmte en haar emotionele intelligentie.

In afwachting van "Het Drama"

Hoewel Kristoffer Borgli's film een verhaal belooft dat intieme spanning en romantische komedie combineert, suggereren deze eerste beelden een ontroerende en boeiende Zendaya, in een rol die wel eens een nieuwe fase in haar toch al indrukwekkende carrière zou kunnen inluiden.

Of ze nu een gekwelde heldin of een romantische figuur vertolkt, Zendaya blijft fascineren. En bovenal herinnert ze ons eraan dat de meest opvallende schoonheid vaak die is die eenvoudig en oprecht blijft.