Op 51-jarige leeftijd straalt Penélope Cruz in Londen in een sculpturale zwarte jurk.

De Spaanse actrice Penélope Cruz, die momenteel de film "The Bride!" van regisseur Maggie Gyllenhaal promoot, maakte grote indruk in Londen met een spectaculaire creatie van Jacquemus uit de herfstcollectie van 2026. Deze kleine zwarte jurk met een diepe decolleté en een rok van gerafelde linten accentueerde haar figuur.

Een creatie voor de herfst van 2026.

Penélope Cruz droeg een nauwsluitende, lange jurk met lange mouwen en een zoom van gescheurde linten die bij elke stap meedansten, en een opvallende ronde halslijn. Elegante pareloorbellen en minimalistische zwarte pumps maakten de verfijnde look compleet, terwijl haar nieuwe asymmetrische bob met zijpony haar iconische gezicht omlijstte.

Kenmerkende bronzen smokey make-up

Penélope Cruz koos voor een intense look: grafische zwarte eyeliner, iriserende bronzen oogschaduw en matte roze nude lippen, waarmee ze haar iconische hertenogen accentueerde. De Oscarwinnende actrice demonstreerde eens te meer haar absolute meesterschap in tijdloze elegantie.

Triomfantelijke promotie van "The Bride!"

Deze reis naar Londen maakt deel uit van de promotietour voor "The Bride!", het langverwachte project dat volgt op haar recente successen. Penélope Cruz bevestigt hiermee haar status als tijdloos mode-icoon, door moeiteloos avant-garde haute couture te combineren met natuurlijke elegantie.

Uiteindelijk overstijgt haar magnetische uitstraling generaties en herinnert ze ons eraan waarom ze een van de grootste sterren in de wereldcinema is, in staat om elke rode loper in vuur en vlam te zetten.