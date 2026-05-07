Door haar beperking te omarmen, verrast deze gast van het Met Gala internetgebruikers.

Anaëlle G.
Het Amerikaanse model Lauren Wasser, die beide benen heeft geamputeerd, maakte een opvallende verschijning op het Met Gala van 2026. Ze koos voor een gouden outfit van Prabal Gurung, die perfect aansloot bij het thema van de avond: "Fashion Is Art". Op de rode loper droeg ze een kort, tweedelig gouden ensemble. Een stralende en zeer persoonlijke look die al snel de aandacht trok van zowel fotografen als internetgebruikers.

Een look die de geschiedenis viert.

Lauren Wasser staat bekend om haar activisme rondom het toxische shocksyndroom. Ze verloor in 2012 haar rechterbeen en in 2018 haar linkerbeen als gevolg van complicaties. Op het Met Gala van 2026 probeerde ze haar handicap niet te verbergen. Integendeel, ze verwerkte het met kracht en zelfvertrouwen in haar look, waardoor haar verschijning een krachtige boodschap van zelfvertrouwen werd. Haar gouden protheses pasten naadloos bij haar volledig gouden outfit, van de getailleerde blazer tot de bijpassende bermudashorts, waardoor een bijna standbeeldachtig effect ontstond – krachtig en zelfverzekerd van top tot teen.

Een veelbesproken gouden silhouet

Om haar outfit compleet te maken, koos Lauren Wasser verschillende sieraden: gelaagde diamanten kettingen, opvallende ringen en een statementhorloge. Ze droeg ook een gouden baret in haar lange platinablonde haar. Het geheel was verbluffend.

Op sociale media prezen veel gebruikers haar aanwezigheid en vonden dat ze perfect belichaamde dat mode ook een middel tot expressie en protest kan zijn. De reacties na Lauren Wassers verschijning op het Met Gala van 2026 waren overweldigend positief. Veel gebruikers prezen haar outfit als "krachtig", "inspirerend" en "prachtig", terwijl anderen het model feliciteerden met haar zelfvertrouwen.

Door haar handicap te omarmen in plaats van te verbergen, maakte Lauren Wasser een krachtige indruk. Haar verschijning was een herinnering dat de rode loper niet alleen een podium is, maar ook een plek waar bepaalde personen een belangrijke boodschap kunnen overbrengen. Met haar gouden outfit bewees ze dat schoonheid en stijl zich niet aan één enkele standaard houden. Een krachtige, inspirerende en alom geprezen verschijning.

Elegant gekleed maakten Nicole Kidman en haar dochter een opvallende verschijning.
"Een androgyne look": de stijl van dit Franse model is controversieel.

