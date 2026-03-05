In Parijs zorgt de opvallende make-up van Chappell Roan voor online discussie.

De Amerikaanse singer-songwriter Chappell Roan, een icoon in de muziekwereld, zorgde voor een ware sensatie op de eerste rij van de Acne Studios tijdens de Parijse Fashion Week. Haar theatrale look, compleet met dramatische make-up, heeft op sociale media tot veel discussie geleid.

Een complete look in hypnotiserend ombré kant

De zangeres droeg een middernachtblauwe kanten jurk met kleurverloop, van de ondoorzichtige, korsetachtige col tot de asymmetrische rok tot halverwege de kuit. Netkousen, zwarte kanten handschoenen en pumps met een patroon maakten deze verfijnde ombre-look compleet. Haar scherp afgesneden, vurige rode bobkapsel tot op de kin versterkte de gothic-poppenlook.

Het hoogtepunt? Haar make-up: intense blauwgroene smokey eyes, perfect gevormde wenkbrauwen en donkere, matte lippen. Dit gebeeldhouwde gezicht deed denken aan een heruitgevonden vintage pop, perfect passend bij de esthetiek van de Acne Studios herfstcollectie van 2026.

Verhitte controverse: "Engpop" versus "Haar briljante merk"

De reacties op sociale media waren direct: kritiek zoals "Ze lijkt wel een pop, het is eng" of "Ze trekt altijd rare gezichten" werd afgewisseld met lof: "Het is haar stijl, zo fris!" of "Visionair" .

Chappell, de erfgenaam van de Hollywood-camp.

Dit optreden in Parijs bevestigt haar voorliefde voor "theatrale pracht". De Amerikaanse singer-songwriter Chappell Roan transformeert de eerste rij tot een artistieke performance, geheel in lijn met haar kitsch-pop-universum.

Met haar make-up en kanten jurk toverde Chappell Roan de eerste rij van de Acne-show om tot een statement. Deze look, geliefd of verafschuwd, verdeelde de meningen maar fascineerde tegelijkertijd, wat bewijst dat haar "bijzondere stijl" haar juist onvergetelijk maakt.