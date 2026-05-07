"Een androgyne look": de stijl van dit Franse model is controversieel.

Het Franse model en actrice Loli Bahia maakte een opvallende verschijning op het Met Gala van 2026 in een volledig zwarte outfit. Ze droeg een rechte, geplooide broek en een jasje met brede schouders, ontworpen door Anthony Vaccarello. Een eenvoudige maar gedurfde keuze die perfect aansloot bij het thema van de avond: "Fashion Is Art".

Een sterke mannelijk-vrouwelijke stijl

Met dit silhouet, geïnspireerd op herenkleding, koos Loli Bahia opnieuw voor een minimalistische en zeer gestructureerde stijl. De blazer, die bijna direct op de huid werd gedragen, versterkte het grafische effect. Al jaren merken sommige internetgebruikers op dat ze een "androgyne uitstraling" heeft, een opmerking die vaak wordt gekoppeld aan haar gelaatstrekken, haar kapsel en ook haar kledingkeuzes.

Een look waarover de meningen verdeeld zijn.

Op sociale media waren de meningen verdeeld. Sommigen prezen het "sterke, moderne en zeer elegante silhouet" en vonden dat Loli Bahia "de geest van Saint Laurent perfect belichaamde". Anderen waren echter minder enthousiast over de look en vonden deze "te streng" of "te ingetogen" voor een evenement als het Met Gala. Deze tegenstelling in meningen wakkerde de discussies al snel aan.

Uiteindelijk zouden vrouwenlichamen en -uiterlijk nooit onderwerp van publiek debat moeten zijn. Loli Bahia wilde zich gewoon zo kleden voor het Met Gala, en dat is haar volste recht. Ze zoekt geen bevestiging of goedkeuring van vreemden op internet. Door haar look te delen op haar Instagram-account, legt ze vooral de herinnering vast aan een gedenkwaardige avond, geheel in lijn met haar stijl en persoonlijkheid.

Uiteindelijk bewees het Franse model Loli Bahia met haar zwarte pak dat een look indruk kan maken zonder per se "spectaculair" te hoeven zijn.