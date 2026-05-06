"Een magnifieke vrouw": op 76-jarige leeftijd toont ze haar figuur op de rode loper.

De Chinees-Amerikaanse modeontwerpster Vera Wang trok opnieuw alle aandacht op het Met Gala van 2026. Op 76-jarige leeftijd verscheen ze op de rode loper in een zwarte outfit van haar eigen ontwerp, geheel in haar kenmerkende stijl. Haar verschijning zorgde al snel voor veel reacties online.

Een outfit die "haar figuur accentueert".

Voor deze avond, die in het teken stond van de verbinding tussen mode en kunst, koos Vera Wang voor een zeer gestructureerde zwarte jurk. Het kledingstuk bestond uit een rok met een verlaagde taille, een hoge halslijn, een zwarte bandeau eronder en pofmouwen. Deze snit benadrukte haar figuur, met name haar buste en armen. Op de rode loper durfde ze een gewaagde outfit te dragen, "bedoeld als een ware demonstratie van stijl".

Een creatie geïnspireerd door de geschiedenis van de mode.

De outfit van Vera Wang was geïnspireerd op het werk van ontwerper Rudi Gernreich, bekend om zijn baanbrekende silhouetten. De choker die de ontwerpster droeg, was dan ook een van zijn creaties. De jurk verwees bovendien naar een van zijn iconische badpakken uit de jaren 70, dat nu deel uitmaakt van de collectie van het Metropolitan Museum of Art.

Mode kent geen leeftijdsgrens.

Deze look vond vooral weerklank bij internetgebruikers omdat ze een simpele boodschap uitdroeg: mode kent geen leeftijdsgrens. Op 76-jarige leeftijd bewees Vera Wang dat het mogelijk is om een sterke en persoonlijke outfit te dragen zonder beperkt te worden door de verwachtingen die vaak aan vrouwen op latere leeftijd worden gesteld. Haar verschijning werd om die reden alom geprezen. Velen zagen haar als een vrije, zelfverzekerde en inspirerende vrouw. In de reacties schreven verschillende mensen onder andere: "een magnifieke vrouw."

De meningen waren echter verdeeld. Sommige internetgebruikers bekritiseerden haar uiterlijk en vonden haar "te dun" en zeiden dat ze "er niet zo oud uitzag", waarmee ze suggereerden dat ze mogelijk een cosmetische ingreep had ondergaan. Anderen trokken een bredere discussie en wezen op het Met Gala als "wederom een voorbeeld van de verheerlijking van zeer dunne, zelfs uitgemergelde, lichamen", waarmee ze de aanhoudende cultuur van dunheid aan de kaak stelden en hun bezorgdheid uitten.

Kortom, Vera Wang heeft bewezen een onmisbare figuur in de mode te zijn. Haar verschijning op het Met Gala van 2026 herinnert ons eraan dat stijl niet afhangt van leeftijd of conventies, maar vooral van het zelfvertrouwen waarmee iemand een outfit draagt.