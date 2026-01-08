Bradley Cooper reageert op beschuldigingen van plastische chirurgie.

Bradley Cooper heeft eindelijk een einde gemaakt aan het mysterie rond zijn gezicht. Als gast in de podcast " Smartless " sprak de Amerikaanse acteur, regisseur en producent over de hardnekkige geruchten over plastische chirurgie die al maanden op sociale media circuleren.

Bradley Cooper komt uit zijn stilte tevoorschijn.

Tijdens zijn optreden in de show gepresenteerd door de Canadees-Amerikaanse acteur Will Arnett, de Amerikaanse acteur, regisseur en producer Jason Bateman en de Amerikaanse acteur en producer Sean Hayes, nam het gesprek al snel een onverwachte wending: zijn uiterlijk. Will Arnett vertelde hoe hem vaak gevraagd wordt welk weinig bekend geheim hij over zijn vriend Bradley Cooper zou kunnen onthullen, gezien de wilde speculaties over een mogelijke cosmetische ingreep. Toen sprak hij een zin uit die alles samenvatte: "Iedereen denkt dat Bradley een operatie heeft ondergaan, maar wat mensen niet weten is dat dat niet zo is."

"Natuurlijk heeft hij niets gedaan."

Will Arnett, bijna geïrriteerd, houdt vol en herhaalt: "Natuurlijk heeft hij niets laten doen," terwijl Jason Bateman instemmend knikt. Bradley Cooper bevestigt vervolgens dat hij de afgelopen weken door vreemden is aangesproken met complimenten over zijn uiterlijk, waarbij soms werd gesuggereerd dat er sprake was van een "verdachte" verandering. De acteur zelf gaat niet in op eventuele ingrepen, noemt geen facelift en suggereert simpelweg dat zijn gezicht het resultaat is van tijd, hard werken... en de perceptie van anderen.

Geruchten, netwerken en publiek imago

De presentatoren hekelden ook "de onzin" die online circuleert, de video's die zijn vermeende "transformatie" ontleden alsof het een aanklacht tegen hem is. Op sociale media zijn sommige mensen geobsedeerd door het vergelijken van foto's, ervan overtuigd dat de waarheid schuilgaat in een andere lichtinval of een vervaagde rimpel. Door niet verder in te gaan op de details, koos Bradley Cooper voor een vastberaden maar raadselachtig antwoord: hij ontkende het, zonder de geruchtenmolen verder aan te wakkeren.

Ironisch genoeg wordt de man die al in opspraak raakte vanwege zijn neusprothese in "Maestro", nu opnieuw beoordeeld op zijn uiterlijk in plaats van op zijn werk. Toch zou zijn talent centraal moeten staan in zijn nieuwe film "Is This Thing On?", die hij regisseerde en waarin Will Arnett de hoofdrol speelt.