Kylie Minogue verkleed als Kerstvrouw, ze straalt als Mariah Carey.

Aan het einde van het jaar worden bepaalde stemmen warme en troostende ijkpunten. Kylie Minogue sluit zich elegant aan bij deze traditie en biedt een stralend en hartelijk feestelijk moment. Zonder zich te vergelijken met Mariah Carey, viert ze Kerstmis op haar eigen manier, met flair, vriendelijkheid en schittering.

Een glamoureuze en uitgesproken moderne mevrouw Claus.

Kylie Minogue bezit het zeldzame talent om zichzelf steeds opnieuw uit te vinden en tegelijkertijd trouw te blijven aan haar identiteit. Met haar nieuwe single "XMAS" bevestigt de Australische ster haar bijzondere band met haar publiek en haar vermogen om verbindende projecten te creëren. Ze straalt aanstekelijke energie en inspirerend zelfvertrouwen uit en belichaamt een vastberaden positieve visie op lichaamsbeeld en ouder worden.

In de videoclip voor "XMAS" transformeert Kylie Minogue in een sprankelende en vrolijke mevrouw Claus. Ze beweegt zich door betoverende besneeuwde landschappen, omringd door gigantische cadeaus, fonkelende lichtjes en een schitterende slee. Haar met pailletten versierde outfits benadrukken haar elegante stijl en haar overduidelijke plezier in het spelen met kersttradities. Elk shot straalt vreugde, luchtigheid en een verlangen om feest te vieren uit.

Een warm welkom in de Britse hitlijsten.

De videoclip voor "XMAS", oorspronkelijk bedoeld als Amazon-exclusief, valt op door zijn verfijnde esthetiek en visuele ambitie. De mise-en-scène roept de sfeer op van grootse kerstshows, maar behoudt tegelijkertijd een eigentijdse popuitstraling. Kylie Minogue probeert geen bestaande formule te kopiëren; ze creëert een wereld die haar eigen stijl weerspiegelt: vrolijk en dansbaar. Het resultaat is een ware uitbarsting van vreugde, die alle generaties kan verenigen rond een gedeeld muzikaal genot.

Muzikaal gezien was "XMAS" een groot succes in het Verenigd Koninkrijk. Het nummer werd een van de meest beluisterde liedjes van die periode, mede dankzij strategische airplay en de blijvende populariteit van de artiest bij het publiek. Het was afkomstig van de jubileumeditie van het album "Kylie Christmas (Fully Wrapped)", een iconisch project dat de sterke band tussen Kylie Minogue en de magie van de feestdagen bevestigde.

Kerstkoninginnen met complementaire universums

Het is onmogelijk om over kerstmuziek te praten zonder Mariah Carey te noemen, een onmisbare figuur in de Amerikaanse kersttraditie. Haar iconische nummer brengt mensen jaar na jaar samen en ontroert hen. Verre van tegenpolen te zijn, belichamen deze twee artiesten verschillende, maar complementaire visies op de feestdagen. Mariah Carey staat voor de grootse, emotionele en vocale traditie, terwijl Kylie Minogue een sprankelende en dansbare viering belichaamt. Twee stijlen, twee energieën, twee unieke kenmerken, gedragen door inspirerende vrouwen.

Een vrolijk einde van het jaar.

Voor Kylie Minogue is deze feestelijke periode een natuurlijk vervolg op een al succesvol jaar. Ze benadert deze tijd met sereniteit en vreugde en beschouwt "XMAS" als een geschenk aan het publiek in plaats van een doel om te bereiken. Ongeacht de uiteindelijke hitnoteringen, het belangrijkste is delen, gezelligheid en de vreugde van samenzijn.

Kortom, met "XMAS" laat Kylie Minogue ons zien dat kerstmuziek modern én enorm positief kan zijn. Ze bewijst dat je kunt stralen door simpelweg je eigen unieke persoonlijkheid te omarmen. Een feestelijk intermezzo vol warmte en elegantie, perfect voor de feestdagen.